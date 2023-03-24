https://sputnikarabic.ae/20230324/وصول-قافلة-مساعدات-أردنية-جديدة-إلى-سوريا-تحمل-مواد-طبية-وإغاثية-1075084162.html

وصول قافلة مساعدات أردنية جديدة إلى سوريا تحمل مواد طبية وإغاثية

وصول قافلة مساعدات أردنية جديدة إلى سوريا تحمل مواد طبية وإغاثية

وصلت اليوم قافلة مساعدات جديدة تضم سبع شاحنات محملة بالمواد الطبية والإغاثية والإنسانية إلى سوريا عبر معبر نصيب الحدودي. 24.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-24T06:59+0000

2023-03-24T06:59+0000

2023-03-24T06:59+0000

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جاء ذلك في تصريحات القائم بأعمال السفارة الأردنية بدمشق الدكتور باسل الكايد، الخميس، لوكالة الأنباء السورية.وقال الكايد إن المساعدات الأردنية مستمرة في الوصول إلى الأشقاء في سوريا.وأوضح أن الشحنة الجديدة تضم العديد من المواد الطبية والإغاثية والإنسانية، بما في ذلك وحدة كلى متكاملة بكامل تجهيزاتها ومعداتها الطبية.ووفقا له، وصل عدد الشاحنات التي وصلت إلى سوريا عبر الجسر البري من الأردن إلى 138 شاحنة، حملت مئات الأطنان من المواد الطبية والإنسانية.وأكد السفير الأردني أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني لتقديم كل ما يمكن للأشقاء في سوريا لتجاوز محنة الزلزال.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا، الشهر الماضي، في تعرّض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.

https://sputnikarabic.ae/20230215/وزير-الخارجية-الأردني-يزور-سوريا-وتركيا-للتعبير-عن-التضامن-مع-البلدين-المتضررين-من-الزلزال-1073542135.html

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أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, زلزال, الأخبار