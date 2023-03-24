https://sputnikarabic.ae/20230324/يونسيف-أكثر-من-11-مليون-طفل-يمني-بحاجة-إلى-مساعدات-إنسانية-1075111182.html

"يونسيف": أكثر من 11 مليون طفل يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية

"يونسيف": أكثر من 11 مليون طفل يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية

كشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"، أن ما يزيد عن 11 مليون طفل يمني باتوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية جراء ثماني سنوات قاسية من النزاع. 24.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-24T20:31+0000

2023-03-24T20:31+0000

2023-03-24T20:31+0000

الأخبار

أنصار الله

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/09/1072098726_0:284:3051:2000_1920x0_80_0_0_191a95338cd96dbb73861c64579b0bf4.jpg

وقالت المنظمة على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة "ثماني سنوات قاسية من النزاع دمّرت حياة الملايين من الأطفال في اليمن وخلفت وراءها 11 مليون طفل ممن هم بحاجة للحصول على شكل أو أكثر من أشكال المساعدة الإنسانية".وحذرت اليونسيف من أن "الملايين قد يواجهون مخاطر أكبر للإصابة بسوء التغذية ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة حيال ذلك".وأكدت أن النزاع "تسبب كذلك بتفاقم أزمة سوء التغذية المستمرة في اليمن حيث يعاني 2.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، من بينهم أكثر من 540000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، وهي حالة مهددة للحياة إذا لم يتم علاجها بشكل عاجل".من جانبه، قال ممثل اليونيسف في اليمن، بيتر هوكينز: "حياة الملايين من الأطفال الضعفاء في اليمن معرضة للخطر بسبب عواقب الحرب القاسية والمستمرة التي يصعب تصورها أو تحملها".وأضاف أنه رغم تواجد اليونسيف منذ بداية الصراع لتوفير المساعدات المطلوبه بشدة "لكن لا يمكننا تقديم ما يكفي من الدعم للأطفال والأسر المتضررة دون التوصل إلى سلام دائم".وأشار إلى أن المنظمة تحتاج لعام 2023 وبشكل عاجل إلى 484 مليون دولار أمريكي لمواصلة استجابتها الإنسانية المنقذة لحياة الأطفال في اليمن.وحذر من أنه حال عدم الحصول على التمويل اللازم "فقد تضطر اليونسيف إلى تقليص المساعدات الحيوية التي تقدمها للأطفال الأكثر ضعفاً".وتسيطر جماعة أنصار الله اليمنية منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء.وأطلق التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية، دعما للجيش اليمني، لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وتسببت العمليات العسكرية والقصف المتبادل، بمقتل وإصابة مئات الآلاف من العسكريين والمدنيين، ونزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض؛ فضلا عن تدمير هائل في البنية التحتية للبلاد.

https://sputnikarabic.ae/20221017/الصليب-الأحمر-يؤكد-وجود-أكثر-من-مليوني-طفل-خارج-مقاعد-الدراسة-في-اليمن-1069164774.html

https://sputnikarabic.ae/20230311/يونيسيف-أكثر-من-مليوني-طفل-في-اليمن-يعانون-من-سوء-تغذية-حاد-1074619439.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي