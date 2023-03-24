https://sputnikarabic.ae/20230324/4-جرحى-إثر-إطلاق-نار-في-تركيا-1075095022.html
4 جرحى إثر إطلاق نار في تركيا
4 جرحى إثر إطلاق نار في تركيا
أصيب 4 أشخاص، أحدهم بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، إثر إطلاق نار في منطقة بكركوي في مدينة إسطنبول التركية. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T12:41+0000
2023-03-24T12:41+0000
2023-03-24T12:41+0000
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وقال موقع "haberturk" التركي إن الدوافع وراء إطلاق النار غير معروفة إلى الآن، لكن المنفذ كان يركب دراجة نارية.وأوضح الموقع أن الحادث وقع ظهرا أمام بنك قريب من محكمة بكركوي، حيث هاجم رجل على دراجة نارية بمسدس عددا من الأشخاص، فيما لا تزال تحقيقات الشرطة جارية في مكان الحادث.وفي وقت سابق، قالت تركيا، في فبراير/ شباط الماضي، إنها لم تعثر على دليل على وجود خطط لشن هجوم إرهابي وشيك، ضد القنصليات أو الكنائس أو المعابد اليهودية الأجنبية في إسطنبول، وذلك بعد يوم من اعتقال العديد من أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) المشتبه بهم.وذكرت الشرطة التركية أنه "ليست هناك أدلة ملموسة على هجوم وشيك على الأهداف المحددة"، وفقا لقناة "تي آر تي" التركية.وجاء بيان الشرطة التركية، بعدما اعتقلت قوات الأمن التركية، 15 مشتبها بتهمة تلقي تعليمات من تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) لتنفيذ هجمات ضد القنصليات العامة ودور عبادة للمسيحيين واليهود في مدينة إسطنبول.
https://sputnikarabic.ae/20230114/إعلام-هجوم-مسلح-على-سيارة-وسط-إسطنبول-يسفر-عن-مصرع-شخص-واحد-1072264505.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, الأخبار
4 جرحى إثر إطلاق نار في تركيا
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أصيب 4 أشخاص، أحدهم بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، إثر إطلاق نار في منطقة بكركوي في مدينة إسطنبول التركية.
وقال موقع
"haberturk" التركي إن الدوافع وراء إطلاق النار غير معروفة إلى الآن، لكن المنفذ كان يركب دراجة نارية.
وأوضح الموقع أن الحادث وقع ظهرا أمام بنك قريب من محكمة بكركوي، حيث هاجم رجل على دراجة نارية بمسدس عددا من الأشخاص، فيما لا تزال تحقيقات الشرطة جارية في مكان الحادث.
وفي وقت سابق، قالت تركيا، في فبراير/ شباط الماضي، إنها لم تعثر على دليل على وجود خطط لشن هجوم إرهابي وشيك
، ضد القنصليات أو الكنائس أو المعابد اليهودية الأجنبية في إسطنبول، وذلك بعد يوم من اعتقال العديد من أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) المشتبه بهم.
وذكرت الشرطة التركية أنه "ليست هناك أدلة ملموسة على هجوم وشيك على الأهداف المحددة"، وفقا لقناة
"تي آر تي" التركية.
وجاء بيان الشرطة التركية، بعدما اعتقلت قوات الأمن التركية، 15 مشتبها بتهمة تلقي تعليمات من تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) لتنفيذ هجمات ضد القنصليات العامة ودور عبادة للمسيحيين واليهود في مدينة إسطنبول.