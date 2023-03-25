https://sputnikarabic.ae/20230325/أوليانوف-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تعلن-قريبا-عن-زيارة-غروسي-لمحطة-زابوروجيه-1075128147.html

أوليانوف: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن قريبا عن زيارة غروسي لمحطة زابوروجيه

أوليانوف: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن قريبا عن زيارة غروسي لمحطة زابوروجيه

صرح مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأنه ينتظر أن تعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريبا عن زيارة جديدة لمديرها العام رافائيل... 25.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-25T14:44+0000

2023-03-25T14:44+0000

2023-03-25T14:44+0000

روسيا

زيارة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

محطة زابوروجيه للطاقة النووية

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وقال أوليانوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك، ردا على سؤال عما إذا كان يتوقع أن يزور غروسي المنشأة مرة أخرى في المستقبل القريب: "الزيارة الجديدة حقيقة تماما. ومن المتوقع أن تصدر الوكالة إعلانا رسميا في المستقبل القريب".وشكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، في وقت سابق، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على دعمه لبعثه الوكالة في محطة زابوروجيه النووية.وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة.وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها؛ ومنذ آذار/ مارس الماضي، تقع المحطة تحت حماية الجيش الروسي.وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ آذار/ مارس 2022، بتأمين المحطة؛ وأوضحت الخارجية الروسية، أن هذه الخطوة مبررة، لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.

https://sputnikarabic.ae/20230323/المدير-العام-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يشكر-غوتيريش-على-دعم-البعثة-في-محطة-زابوروجيه-1075054924.html

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روسيا, زيارة, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية