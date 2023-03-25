https://sputnikarabic.ae/20230325/أوليانوف-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تعلن-قريبا-عن-زيارة-غروسي-لمحطة-زابوروجيه-1075128147.html
أوليانوف: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن قريبا عن زيارة غروسي لمحطة زابوروجيه
أوليانوف: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن قريبا عن زيارة غروسي لمحطة زابوروجيه
صرح مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأنه ينتظر أن تعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريبا عن زيارة جديدة لمديرها العام رافائيل... 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T14:44+0000
2023-03-25T14:44+0000
2023-03-25T14:44+0000
روسيا
زيارة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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وقال أوليانوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك، ردا على سؤال عما إذا كان يتوقع أن يزور غروسي المنشأة مرة أخرى في المستقبل القريب: "الزيارة الجديدة حقيقة تماما. ومن المتوقع أن تصدر الوكالة إعلانا رسميا في المستقبل القريب".وشكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، في وقت سابق، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على دعمه لبعثه الوكالة في محطة زابوروجيه النووية.وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة.وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها؛ ومنذ آذار/ مارس الماضي، تقع المحطة تحت حماية الجيش الروسي.وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ آذار/ مارس 2022، بتأمين المحطة؛ وأوضحت الخارجية الروسية، أن هذه الخطوة مبررة، لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
https://sputnikarabic.ae/20230323/المدير-العام-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يشكر-غوتيريش-على-دعم-البعثة-في-محطة-زابوروجيه-1075054924.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, زيارة, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا, زيارة, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أوليانوف: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن قريبا عن زيارة غروسي لمحطة زابوروجيه
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صرح مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأنه ينتظر أن تعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريبا عن زيارة جديدة لمديرها العام رافائيل غروسي إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقال أوليانوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك، ردا على سؤال عما إذا كان يتوقع أن يزور غروسي المنشأة مرة أخرى في المستقبل القريب: "الزيارة الجديدة حقيقة تماما. ومن المتوقع أن تصدر الوكالة إعلانا رسميا في المستقبل القريب".
وشكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، في وقت سابق، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على دعمه لبعثه الوكالة في محطة زابوروجيه النووية.
وكتب غروسي في تغريدة: "أقدر دعم الأمم المتحدة لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضرورية، الهادفة لحماية محطة زابوروجيه الأوكرانية، وأعول على مواصلة التعاون خلال حل هذه المشكلة ومشكلات دولية مهمة أخرى".
وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار
، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة.
وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها؛ ومنذ آذار/ مارس الماضي، تقع المحطة تحت حماية الجيش الروسي.
وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ آذار/ مارس 2022، بتأمين المحطة؛ وأوضحت الخارجية الروسية، أن هذه الخطوة مبررة، لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.