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https://sputnikarabic.ae/20230325/أول-شخص-يقر-بمساهمته-في-اغتيال-رئيس-هايتي-السابق-1075125643.html
أول شخص يقر بمساهمته في اغتيال رئيس هايتي السابق
أول شخص يقر بمساهمته في اغتيال رئيس هايتي السابق
أقر رودولف جار، وهو مواطن يحمل الجنسيتين الهاييتية والتشيلية، بمساهمته في قتل الرئيس الهاييتي جوفينيل مويس في مقر إقامته عام 2021، مؤكدا أنه قدم "دعما ماديا"... 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T13:42+0000
2023-03-25T13:42+0000
العالم
اغتيال
رئيس
هايتي
اعتراف
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وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن وثائق قضائية كشفت أمس الجمعة، بأن رودولف جار، أقر الجمعة في ميامي بتقديم "دعم مادي" للكوماندوس الذي نفذ عملية الاعتيال في حق رئيس هايتي جوفينيل مويس بمقر إقامته عام 2021.واعترف جار (50 عاما) بأنه قدم "دعما ماديا وموارد"، مع عِلمه بأنها ستُستخدم لقتل زعيم هذه الدولة الكاريبية الفقيرة، بحسب مناشدته.رودولف جار هو أول من أقر بالذنب من أصل 11 شخصا مُعتقلين في الولايات المتحدة اتُهموا بأنهم خططوا من ميامي بفلوريدا لعملية الاغتيال.ويذكر أن مويس قُتِل في تمّوز/ يوليو 2021 على يد كوماندوس من المرتزقة الكولومبيين في مسكنه الخاص في بور أو برنس. ووفقا للاتهام، كان رودولف جار قد ساعد في إيواء أعضاء الكوماندوس وتسليحهم.وأعلن مدعي فلوريدا، ماركينزي لابوانت، خلال مؤتمر صحافي في ميامي في 15 شباط/ فبراير، اعتقال أربعة مشتبه بهم آخرين، بينهم الفنزويلي أنطونيو إنترياغو والكولومبي أركانجيل بريتل أورتيز.
https://sputnikarabic.ae/20210807/قضاة-يخشون-التحقيق-في-قضية-اغتيال-رئيس-هايتي--1049794537.html
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العالم, اغتيال, رئيس, هايتي, اعتراف
العالم, اغتيال, رئيس, هايتي, اعتراف

أول شخص يقر بمساهمته في اغتيال رئيس هايتي السابق

13:42 GMT 25.03.2023
© AFP 2023 / CHANDAN KHANNAرئيس هايتي جوفينيل مويس
رئيس هايتي جوفينيل مويس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
© AFP 2023 / CHANDAN KHANNA
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أقر رودولف جار، وهو مواطن يحمل الجنسيتين الهاييتية والتشيلية، بمساهمته في قتل الرئيس الهاييتي جوفينيل مويس في مقر إقامته عام 2021، مؤكدا أنه قدم "دعما ماديا" للكوماندوس الذي نفذ عملية الاغتيال.
وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن وثائق قضائية كشفت أمس الجمعة، بأن رودولف جار، أقر الجمعة في ميامي بتقديم "دعم مادي" للكوماندوس الذي نفذ عملية الاعتيال في حق رئيس هايتي جوفينيل مويس بمقر إقامته عام 2021.
واعترف جار (50 عاما) بأنه قدم "دعما ماديا وموارد"، مع عِلمه بأنها ستُستخدم لقتل زعيم هذه الدولة الكاريبية الفقيرة، بحسب مناشدته.
رودولف جار هو أول من أقر بالذنب من أصل 11 شخصا مُعتقلين في الولايات المتحدة اتُهموا بأنهم خططوا من ميامي بفلوريدا لعملية الاغتيال.
رئيس هايتي جوفينيل مويس، 2 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2021
قضاة يرفضون تولي مهمة التحقيق في قضية اغتيال رئيس هايتي
7 أغسطس 2021, 20:59 GMT
ويذكر أن مويس قُتِل في تمّوز/ يوليو 2021 على يد كوماندوس من المرتزقة الكولومبيين في مسكنه الخاص في بور أو برنس. ووفقا للاتهام، كان رودولف جار قد ساعد في إيواء أعضاء الكوماندوس وتسليحهم.
وأعلن مدعي فلوريدا، ماركينزي لابوانت، خلال مؤتمر صحافي في ميامي في 15 شباط/ فبراير، اعتقال أربعة مشتبه بهم آخرين، بينهم الفنزويلي أنطونيو إنترياغو والكولومبي أركانجيل بريتل أورتيز.
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