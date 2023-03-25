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إصابة إسرائيليين اثنين بجروح إثر إطلاق نار قرب حوارة شمالي الضفة الغربية
إصابة إسرائيليين اثنين بجروح إثر إطلاق نار قرب حوارة شمالي الضفة الغربية
أصيب إسرائيليان في عملية إطلاق نار من سيارة عابرة، مساء اليوم السبت، قرب بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية المحتلة. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T16:59+0000
2023-03-25T16:59+0000
إسرائيل
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أصيب شابان بجروح خطيرة ومتوسطة مساء اليوم (السبت) جراء إطلاق نار في قرية حوارة جنوب نابلس".وأضافت أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي هرعت إلى مكان الحادث، وتم نقل الاثنين إلى مستشفى بيلينسون في "بتاح تكفا" وسط إسرائيل.وأوضحت أن مسلحين أطلقوا النار من سيارة عابرة وفروا من مكان الحادث، فيما تشن قوات إسرائيلية مطاردة واسعة لهم.وقال الجيش الاسرائيلي في بيان "وردت أنباء عن حادث إطلاق نار في منطقة بلدة حوارة والتفاصيل قيد التحقيق".وتشهد الضفة الغربية تصاعد التوترات بين قوات الأمن الإسرائيلية التي تنفذ عمليات اقتحام واسعة للمدن تتخللها اغتيالات في صفوف ناشطين، والفلسطينيين الذين يردون بعمليات فردية.
https://sputnikarabic.ae/20230317/مقتل-شاب-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-وسط-الضفة-الغربية-1074868982.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

إصابة إسرائيليين اثنين بجروح إثر إطلاق نار قرب حوارة شمالي الضفة الغربية

16:59 GMT 25.03.2023
© AP Photo / Majdi Mohammed / الجيش الإسرائيلي بالقرب من نابلس، الضفة الغربية، فلسطين
الجيش الإسرائيلي بالقرب من نابلس، الضفة الغربية، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Majdi Mohammed /
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أصيب إسرائيليان في عملية إطلاق نار من سيارة عابرة، مساء اليوم السبت، قرب بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أصيب شابان بجروح خطيرة ومتوسطة مساء اليوم (السبت) جراء إطلاق نار في قرية حوارة جنوب نابلس".
وأضافت أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي هرعت إلى مكان الحادث، وتم نقل الاثنين إلى مستشفى بيلينسون في "بتاح تكفا" وسط إسرائيل.
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وأوضحت أن مسلحين أطلقوا النار من سيارة عابرة وفروا من مكان الحادث، فيما تشن قوات إسرائيلية مطاردة واسعة لهم.
وقال الجيش الاسرائيلي في بيان "وردت أنباء عن حادث إطلاق نار في منطقة بلدة حوارة والتفاصيل قيد التحقيق".
وتشهد الضفة الغربية تصاعد التوترات بين قوات الأمن الإسرائيلية التي تنفذ عمليات اقتحام واسعة للمدن تتخللها اغتيالات في صفوف ناشطين، والفلسطينيين الذين يردون بعمليات فردية.
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