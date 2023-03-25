https://sputnikarabic.ae/20230325/إصابة-3-جنود-إسرائيليين-إثر-شجار-بينهم-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-1075126995.html
إصابة 3 جنود إسرائيليين إثر شجار بينهم بالقرب من الحدود اللبنانية
إصابة 3 جنود إسرائيليين إثر شجار بينهم بالقرب من الحدود اللبنانية
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بإصابة 3 جنود من الجيش الإسرائيلي، إثر شجار بينهم على الحدود الشمالية مع لبنان. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T14:05+0000
2023-03-25T14:05+0000
2023-03-25T14:05+0000
إسرائيل
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وحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، وقعت الحادثة عندما قامت دورية للجيش الإسرائيلي بفحص سيارة اقتربت من السياج الحدودي.وأضافت الصحيفة أنه كان في السيارة جنديان نظاميان في إجازة ومواطن آخر.ووفقا للصحيفة، أطلق جندي الدورية النار في الهواء لأنه شعر بأن حياته في خطر، حسب قوله.ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قوله إن "هذه حادثة خطيرة"، لافتا إلى أنه يجري التحقيق في الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20230323/إعلام-رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يحذر-نتنياهو-من-حدوث-أزمة-في-الجيش-1075074371.html
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سبوتنيك عربي
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إصابة 3 جنود إسرائيليين إثر شجار بينهم بالقرب من الحدود اللبنانية
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بإصابة 3 جنود من الجيش الإسرائيلي، إثر شجار بينهم على الحدود الشمالية مع لبنان.
وحسب صحيفة
"يديعوت أحرنوت"، وقعت الحادثة عندما قامت دورية للجيش الإسرائيلي بفحص سيارة اقتربت من السياج الحدودي.
وأضافت الصحيفة أنه كان في السيارة جنديان نظاميان في إجازة ومواطن آخر.
وأوضحت الصحيفة أن التحقيق الأولي أظهر أن الجنديين النظاميين رفضا في البداية تعريف نفسيهما للجنود وتسبب ذلك في حدوث مشادة لفظية حادة، بدأت بعد ذلك تتصاعد إلى مشاجرة عنيفة تخللها رشق بالحجارة وتبادل للضربات واللكمات.
ووفقا للصحيفة، أطلق جندي الدورية النار في الهواء لأنه شعر بأن حياته في خطر، حسب قوله.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي
، قوله إن "هذه حادثة خطيرة"، لافتا إلى أنه يجري التحقيق في الحادث.