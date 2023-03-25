https://sputnikarabic.ae/20230325/إضراب-في-ألمانيا-يتسبب-بإلغاء-عشرات-الرحلات-للخطوط-الجوية-التركية--1075129371.html
إضراب في ألمانيا يتسبب بإلغاء عشرات الرحلات للخطوط الجوية التركية
إضراب في ألمانيا يتسبب بإلغاء عشرات الرحلات للخطوط الجوية التركية
ألغت الخطوط الجوية التركية 49 رحلة طيران إلى ألمانيا خلال يومي 26 و27 مارس/ آذار الجاري، وذلك بسبب إضراب العمال في المطارات الألمانية. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T15:41+0000
2023-03-25T15:41+0000
2023-03-25T15:41+0000
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وقالت الشركة في بيان، اليوم السبت، إنه جرى إلغاء رحلات مطار إسطنبول- فرانكفورت، ومطار صبيحة غوكتشن - كولن، وكولن - صبيحة غوكتشن، والتي كانت مقررة يوم غد الأحد، بحسب وكالة "الأناضول".بيان الشركة لفت أيضا إلى إلغاء 44 رحلة طيران تجارية كانت مقررة بعد غد الاثنين من مطاري إسطنبول وصبيحة غوكتشن باتجاه مدن هامبورغ، وبريمن، وهانوفار، وفرانكفورت، وشتوتغارت ونورمبرغ، بالإضافة إلى رحلتي شحن.يتوقع أن يتسبب إضراب واسع دعت إليه نقابات تضغط لزيادة الأجور في مواجهة التضخم، في شلل بقطاع النقل في ألمانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230124/الخطوط-التركية-تلغي-رحلات-إلى-ألمانيا-الأربعاء-على-خلفية-إضراب-العاملين-في-مطار-برلين-1072658568.html
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أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, أخبار تركيا اليوم, العالم, الأخبار
أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, أخبار تركيا اليوم, العالم, الأخبار
إضراب في ألمانيا يتسبب بإلغاء عشرات الرحلات للخطوط الجوية التركية
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ألغت الخطوط الجوية التركية 49 رحلة طيران إلى ألمانيا خلال يومي 26 و27 مارس/ آذار الجاري، وذلك بسبب إضراب العمال في المطارات الألمانية.
وقالت الشركة في بيان، اليوم السبت، إنه جرى إلغاء رحلات مطار إسطنبول- فرانكفورت، ومطار صبيحة غوكتشن - كولن، وكولن - صبيحة غوكتشن، والتي كانت مقررة يوم غد الأحد، بحسب وكالة
"الأناضول".
بيان الشركة لفت أيضا إلى إلغاء 44 رحلة طيران
تجارية كانت مقررة بعد غد الاثنين من مطاري إسطنبول وصبيحة غوكتشن باتجاه مدن هامبورغ، وبريمن، وهانوفار، وفرانكفورت، وشتوتغارت ونورمبرغ، بالإضافة إلى رحلتي شحن.
يتوقع أن يتسبب إضراب واسع دعت إليه نقابات تضغط لزيادة الأجور في مواجهة التضخم، في شلل بقطاع النقل في ألمانيا.