https://sputnikarabic.ae/20230325/إعصار-عنيف-يقتل-23-شخصا-في-ولاية-ميسيسيبي-الأمريكية-1075128270.html
إعصار عنيف يقتل 23 شخصا في ولاية ميسيسيبي الأمريكية
إعصار عنيف يقتل 23 شخصا في ولاية ميسيسيبي الأمريكية
لقي 23 شخصا على الأقل مصرعهم بعد أن اجتاحت عواصف شديدة وإعصار عنيف ولاية ميسيسيبي الواقعة جنوبي الولايات المتحدة، حسبما ذكر مسؤولون وسكان، اليوم السبت. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T14:53+0000
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وكتب حاكم الولاية تيت ريفز على "تويتر": "على الأقل 23 شخصا في سكان ميسيسبي قتلوا في الأعاصير العنيفة الليلة الماضية. نعلم أن العديد أصيبوا. ما زالت فرق البحث والإنقاذ نشطة".وقالت وكالة إدارة الطوارئ الرسمية في الولاية إن 4 أشخاص في عداد المفقودين وأصيب العشرات، بحسب وكالة "فرانس برس".وذكرت الوكالة أن التيار الكهربائي انقطع عن عشرات الآلاف في ميسيسيبي وألاباما وتينيسي.وفي بلدة رولينج فورك التي تضررت بشدة، تحول صف بالكامل من المنازل والمباني إلى ركام.ونقلت لقطات تلفزيونية محلية سيارات مقلوبة ومحطمة وأسوار مدمرة وأشجار مقتلعة.يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، ظل أكثر من نصف مليون مستهلك في ولاية كاليفورنيا الأمريكية دون كهرباء، نتيجة عاصفة نهرية شديدة في الغلاف الجوية.
https://sputnikarabic.ae/20230325/7-قتلى-على-الأقل-إثر-إعصار-ضرب-ولاية-ميسيسيبي-الأمريكية-1075117276.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, أخبار المناخ في العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, أخبار المناخ في العالم, أخبار العالم الآن
إعصار عنيف يقتل 23 شخصا في ولاية ميسيسيبي الأمريكية
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لقي 23 شخصا على الأقل مصرعهم بعد أن اجتاحت عواصف شديدة وإعصار عنيف ولاية ميسيسيبي الواقعة جنوبي الولايات المتحدة، حسبما ذكر مسؤولون وسكان، اليوم السبت.
وكتب حاكم الولاية تيت ريفز على "تويتر": "على الأقل 23 شخصا في سكان ميسيسبي قتلوا في الأعاصير العنيفة
الليلة الماضية. نعلم أن العديد أصيبوا. ما زالت فرق البحث والإنقاذ نشطة".
وقالت وكالة إدارة الطوارئ الرسمية في الولاية إن 4 أشخاص في عداد المفقودين وأصيب العشرات، بحسب وكالة "فرانس برس".
وذكرت الوكالة أن التيار الكهربائي
انقطع عن عشرات الآلاف في ميسيسيبي وألاباما وتينيسي.
وفي بلدة رولينج فورك التي تضررت بشدة، تحول صف بالكامل من المنازل والمباني إلى ركام.
ونقلت لقطات تلفزيونية محلية سيارات مقلوبة ومحطمة وأسوار مدمرة وأشجار مقتلعة.
يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، ظل أكثر من نصف مليون مستهلك في ولاية كاليفورنيا الأمريكية دون كهرباء، نتيجة عاصفة نهرية شديدة
في الغلاف الجوية.