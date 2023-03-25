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https://sputnikarabic.ae/20230325/اختتام-الأسبوع-الثقافي-العربي-الـ24-في-جامعة-الصداقة-بين-الشعوب-في-موسكو-1075125387.html
اختتام الأسبوع الثقافي العربي الـ24 في جامعة "الصداقة بين الشعوب" في موسكو
اختتام الأسبوع الثقافي العربي الـ24 في جامعة "الصداقة بين الشعوب" في موسكو
اختتمت أعمال الأسبوع الثقافي العربي الـ24 في جامعة الصداقة بين الشعوب الروسية في موسكو، وذلك بحضور ومشاركة ممثل بعثة جامعة الدول العربية وعدد من السفراء... 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T13:34+0000
2023-03-25T13:34+0000
روسيا
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تخللت حفل الاختتام عروض فنية ورقصات شعبية لمختلف الدول العربية ومعرض توثيقي قدم فيه طلاب وممثلو الدول العربية صوراً ومخطوطات ومقتنيات تجسد تقاليدها وتاريخها.كما عقد ممثل جامعة الدول العربية مع رئيس اتحاد الطلبة العرب في جامعة الصداقة ما بين الشعوب لقاء تطرق فيه إلى مجمل القضايا المرتبطة بالطلاب العرب في الجامعات الروسية وآفاق تعزيز العلاقات والاتصالات مع الطلاب وحل قضاياهم الراهنة.ونظمت خلال الأسبوع الثقافي العربي الـ 24، الذي امتد من 13 إلى 19 مارس/ آذار، عدداً من الاجتماعات وحلقات الحوار بعنوان "المناخ الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأهميته في استقطاب الاستثمارات الروسية المباشرة وغير المباشرة"، وعقد اجتماعا بين السفراء العرب ونائب رئيس جامعة الصداقة بين الشعوب ورؤساء الروابط العرب.كما تخلل الأسبوع الثقافي العربي تنظيم نشاطات رياضية وثقافية مختلفة، بما في دورة لكرة القدم شارك فيها ممثلون عن الدول العربية ودورة شطرنج، بالإضافة إلى تنظيم مطبخ للمأكولات العربية المختلفة.
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روسيا

اختتام الأسبوع الثقافي العربي الـ24 في جامعة "الصداقة بين الشعوب" في موسكو

13:34 GMT 25.03.2023
© Photoاختتام الأسبوع الثقافي العربي الـ24 في جامعة الصداقة بين الشعوب الروسية في موسكو
اختتام الأسبوع الثقافي العربي الـ24 في جامعة الصداقة بين الشعوب الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
© Photo
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اختتمت أعمال الأسبوع الثقافي العربي الـ24 في جامعة الصداقة بين الشعوب الروسية في موسكو، وذلك بحضور ومشاركة ممثل بعثة جامعة الدول العربية وعدد من السفراء والدبلوماسيين العرب ومواطنين وطلاب من مختلف الجاليات العربية.
تخللت حفل الاختتام عروض فنية ورقصات شعبية لمختلف الدول العربية ومعرض توثيقي قدم فيه طلاب وممثلو الدول العربية صوراً ومخطوطات ومقتنيات تجسد تقاليدها وتاريخها.
© Photoاختتام الأسبوع الثقافي العربي الـ24 في جامعة الصداقة بين الشعوب الروسية في موسكو
اختتام الأسبوع الثقافي العربي الـ24 في جامعة الصداقة بين الشعوب الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
اختتام الأسبوع الثقافي العربي الـ24 في جامعة الصداقة بين الشعوب الروسية في موسكو
© Photo
كما عقد ممثل جامعة الدول العربية مع رئيس اتحاد الطلبة العرب في جامعة الصداقة ما بين الشعوب لقاء تطرق فيه إلى مجمل القضايا المرتبطة بالطلاب العرب في الجامعات الروسية وآفاق تعزيز العلاقات والاتصالات مع الطلاب وحل قضاياهم الراهنة.
ونظمت خلال الأسبوع الثقافي العربي الـ 24، الذي امتد من 13 إلى 19 مارس/ آذار، عدداً من الاجتماعات وحلقات الحوار بعنوان "المناخ الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأهميته في استقطاب الاستثمارات الروسية المباشرة وغير المباشرة"، وعقد اجتماعا بين السفراء العرب ونائب رئيس جامعة الصداقة بين الشعوب ورؤساء الروابط العرب.
© Photoاختتام الأسبوع الثقافي العربي الـ24 في جامعة الصداقة بين الشعوب الروسية في موسكو
اختتام الأسبوع الثقافي العربي الـ24 في جامعة الصداقة بين الشعوب الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
اختتام الأسبوع الثقافي العربي الـ24 في جامعة الصداقة بين الشعوب الروسية في موسكو
© Photo
كما تخلل الأسبوع الثقافي العربي تنظيم نشاطات رياضية وثقافية مختلفة، بما في دورة لكرة القدم شارك فيها ممثلون عن الدول العربية ودورة شطرنج، بالإضافة إلى تنظيم مطبخ للمأكولات العربية المختلفة.
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