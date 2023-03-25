عربي
https://sputnikarabic.ae/20230325/ارتفاع-حجم-التبادل-التجاري-بين-إيران-والصین-إلى-ملياري-دولار-في-شهرين-1075132466.html
ارتفاع حجم التبادل التجاري بين إيران والصین إلى ملياري دولار في شهرين
ارتفاع حجم التبادل التجاري بين إيران والصین إلى ملياري دولار في شهرين
بلغ حجم التبادل التجاري بين إيران والصين حوالي مليارين و98 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من العام الجاري 2023. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T17:32+0000
2023-03-25T17:32+0000
الصين
إيران
العالم
الأخبار
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104357/12/1043571256_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_a08907f3d2737d9610d7d5b100c14f27.jpg
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، عن إحصائيات دائرة الجمارك الصينية أن حجم التبادل التجاري للصين مع إيران بلغت ملياري و98 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من 2023.وقامت الصين بتصدير بضائع إلى إيران بقيمة مليار و410 ملايين دولار خلال الشهرين الأولين من 2023، مسجلا نموا بنسبة 6 فس المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.ويشار إلى أنه قبل عامين من الآن، وتحديدا في السابع والعشرين من مارس/ آذار 2021، وقع وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، مع نظيره الصيني وانغ يي، وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين وذلك خلال زيارة المسؤول الصيني إلى إيران، آنذاك.وأوضح التلفزيون الرسمي الإيراني أن ظريف ونظيره الصيني وقعا وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل والتي تستمر لمدة 25 عاما، ومن المتوقع أن تشمل الاتفاقية، التي لم تعلن تفاصيلها النهائية بعد، استثمارات صينية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية بإيران.وفي 2016 وافقت الصين، أكبر شريك تجاري لإيران وحليفتها القديمة، على زيادة التبادل التجاري بأكثر من عشرة أمثاله إلى 600 مليار دولار خلال العقد المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20210327/إيران-والصين-توقعان-وثيقة-للتعاون-الاستراتيجي-الشامل-مدتها-25-عاما-1048485020.html
الصين
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104357/12/1043571256_105:0:2834:2047_1920x0_80_0_0_d51085388a66b0de888554e3b8424b7d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, إيران, العالم, الأخبار, أخبار إيران
الصين, إيران, العالم, الأخبار, أخبار إيران

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين إيران والصین إلى ملياري دولار في شهرين

17:32 GMT 25.03.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورسفينة حاويات
سفينة حاويات - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
بلغ حجم التبادل التجاري بين إيران والصين حوالي مليارين و98 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من العام الجاري 2023.
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، عن إحصائيات دائرة الجمارك الصينية أن حجم التبادل التجاري للصين مع إيران بلغت ملياري و98 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من 2023.
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2021
إيران والصين توقعان وثيقة للتعاون الاستراتيجي الشامل مدتها 25 عاما
27 مارس 2021, 10:41 GMT
وقامت الصين بتصدير بضائع إلى إيران بقيمة مليار و410 ملايين دولار خلال الشهرين الأولين من 2023، مسجلا نموا بنسبة 6 فس المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويشار إلى أنه قبل عامين من الآن، وتحديدا في السابع والعشرين من مارس/ آذار 2021، وقع وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، مع نظيره الصيني وانغ يي، وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين وذلك خلال زيارة المسؤول الصيني إلى إيران، آنذاك.
وأوضح التلفزيون الرسمي الإيراني أن ظريف ونظيره الصيني وقعا وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل والتي تستمر لمدة 25 عاما، ومن المتوقع أن تشمل الاتفاقية، التي لم تعلن تفاصيلها النهائية بعد، استثمارات صينية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية بإيران.
وفي 2016 وافقت الصين، أكبر شريك تجاري لإيران وحليفتها القديمة، على زيادة التبادل التجاري بأكثر من عشرة أمثاله إلى 600 مليار دولار خلال العقد المقبل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:56 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 مارس, 18:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала