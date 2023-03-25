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https://sputnikarabic.ae/20230325/ارتفاع-حصيلة-قتلى-الانفجار-بمصنع-للشوكولاتة-في-بنسلفانيا-الأمريكية-إلى-5-1075132064.html
ارتفاع حصيلة قتلى الانفجار بمصنع للشوكولاتة في بنسلفانيا الأمريكية إلى 5
ارتفاع حصيلة قتلى الانفجار بمصنع للشوكولاتة في بنسلفانيا الأمريكية إلى 5
لقي خمسة أشخاص مصرعهم وفقد ستة آخرون بعد انفجار في مصنع شوكولاتة بولاية بنسلفانيا شمال شرقي الولايات المتحدة. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T17:37+0000
2023-03-25T17:37+0000
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تم نقل ثمانية أشخاص إلى المستشفى بعد الانفجار الذي حدث قبل الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي مساء الجمعة، بحسب شبكة "آي تي في" التليفزيونية.وأصيب عدد آخر في الانفجار الذي وقع في مصنع شركة "RM Palmer Co"، وفقًا لقائد شرطة ويست ريدينغ، واين هولبن.ولا يزال سبب الانفجار الذى وقع على بعد حوالى 60 ميلا شمال غرب فيلادلفيا قيد التحقيق.وانتشرت سحابة من الدخان الأسود في الهواء، ودمر الانفجار مبنى وألحق أضرارًا بمبنى مجاور يضم شققا.أفاد شهود عيان بأنهم سمعوا دوي انفجار في معمل الحلويات، وشاهدوا النيران على إثره، ويُعتقد أن سبب الانفجار كان تسرب غاز، لكن التحقيق في الحادث لم يكتمل بعد.ويمكن مشاهدة أحد المباني وقد انهار جزئيًا، في اللقطات التي تعرضها وسائل الإعلام.يقول موقع الشركة على الإنترنت إنها تصنع "منتجات شوكولاتة جديدة" منذ عام 1948 ولديها الآن 850 موظفًا في مقرها الرئيسي في ويست ريدينغ.وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن مقتل اثنين جراء الحادث، قبل أن تعلن ارتفاع الحصيلة إلى 5.
https://sputnikarabic.ae/20230325/قتيلان-و7-مفقودين-في-حريق-بمصنع-شوكولاتة-في-بنسلفانيا-1075112968.html
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الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

ارتفاع حصيلة قتلى الانفجار بمصنع للشوكولاتة في بنسلفانيا الأمريكية إلى 5

17:37 GMT 25.03.2023
© AFP 2023 / JIM VONDRUSKAالشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022
الشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
© AFP 2023 / JIM VONDRUSKA
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لقي خمسة أشخاص مصرعهم وفقد ستة آخرون بعد انفجار في مصنع شوكولاتة بولاية بنسلفانيا شمال شرقي الولايات المتحدة.
تم نقل ثمانية أشخاص إلى المستشفى بعد الانفجار الذي حدث قبل الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي مساء الجمعة، بحسب شبكة "آي تي في" التليفزيونية.
وأصيب عدد آخر في الانفجار الذي وقع في مصنع شركة "RM Palmer Co"، وفقًا لقائد شرطة ويست ريدينغ، واين هولبن.
ولا يزال سبب الانفجار الذى وقع على بعد حوالى 60 ميلا شمال غرب فيلادلفيا قيد التحقيق.
وانتشرت سحابة من الدخان الأسود في الهواء، ودمر الانفجار مبنى وألحق أضرارًا بمبنى مجاور يضم شققا.
أفاد شهود عيان بأنهم سمعوا دوي انفجار في معمل الحلويات، وشاهدوا النيران على إثره، ويُعتقد أن سبب الانفجار كان تسرب غاز، لكن التحقيق في الحادث لم يكتمل بعد.
الشرطة الأمريكية في موقع إطلاق نار بمدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 22 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
قتيلان و7 مفقودين في حريق بمصنع شوكولاتة في بنسلفانيا
03:56 GMT
ويمكن مشاهدة أحد المباني وقد انهار جزئيًا، في اللقطات التي تعرضها وسائل الإعلام.
يقول موقع الشركة على الإنترنت إنها تصنع "منتجات شوكولاتة جديدة" منذ عام 1948 ولديها الآن 850 موظفًا في مقرها الرئيسي في ويست ريدينغ.
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن مقتل اثنين جراء الحادث، قبل أن تعلن ارتفاع الحصيلة إلى 5.
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