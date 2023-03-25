https://sputnikarabic.ae/20230325/الأردن-يدين-طرح-إسرائيل-عطاءات-لبناء-أكثر-من-1000-وحدة-استيطانية-في-الأراضي-الفلسطينية-1075121761.html
الأردن يدين طرح إسرائيل عطاءات لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية
الأردن يدين طرح إسرائيل عطاءات لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية
أدان الأردن، اليوم السبت، طرح السلطات الإسرائيلية عطاءات لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T12:18+0000
2023-03-25T12:18+0000
2023-03-25T12:18+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الأردن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101348/69/1013486992_0:181:4062:2466_1920x0_80_0_0_e467f31c7f35b6d195d9cde1d3294be8.jpg
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها، إن "النشاطات الاستيطانية تعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334".كما أكد البيان أن "سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية".وشدد بيان وزارة الخارجية الأردنية بأن "الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هي ممارسات لا شرعية، ولا قانونية، ومرفوضة، ومدانة تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني".وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، طرحت الأسبوع الحالي عطاءات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وذلك خلافا لالتزامها في الاجتماع الأخير بمدينة شرم الشيخ المصرية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأشار البيان الختامي لدول الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وفلسطين وإسرائيل والأردن المجتمعة في شرم الشيخ، يوم الأحد الماضي، إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على وقف أي أنشطة استيطانية عدة أشهر، فضلا عن الالتزام مع الجانب الفلسطيني على استحداث آلية للحد من للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف.
https://sputnikarabic.ae/20230317/قيادي-في-فتح-التصعيد-الإسرائيلي-موجه-سياسيا-ضد-عباس-لمنع-فلسطين-من-حضور-لقاء-شرم-الشيخ-1074863492.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101348/69/1013486992_267:0:3795:2646_1920x0_80_0_0_96816daefda53107180fa134020a4216.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي
الأردن يدين طرح إسرائيل عطاءات لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية
تابعنا عبر
أدان الأردن، اليوم السبت، طرح السلطات الإسرائيلية عطاءات لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية
في بيان لها، إن "النشاطات الاستيطانية تعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334".
كما أكد البيان أن "سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية".
وشدد بيان وزارة الخارجية الأردنية بأن "الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هي ممارسات لا شرعية، ولا قانونية، ومرفوضة، ومدانة تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني".
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، طرحت الأسبوع الحالي عطاءات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وذلك خلافا لالتزامها في الاجتماع الأخير بمدينة شرم الشيخ المصرية، وفقا لوكالة
الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأشار البيان الختامي
لدول الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وفلسطين وإسرائيل والأردن المجتمعة في شرم الشيخ، يوم الأحد الماضي، إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على وقف أي أنشطة استيطانية عدة أشهر، فضلا عن الالتزام مع الجانب الفلسطيني على استحداث آلية للحد من للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف.