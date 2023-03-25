https://sputnikarabic.ae/20230325/البنتاغون-لا-نرى-سببا-لتغيير-تموضعنا-النووي-بعد-إعلان-موسكو-نشر-أسلحة-نووية-بمينسك-1075138883.html

البنتاغون: لا نرى سببا لتغيير تموضعنا النووي بعد إعلان موسكو نشر أسلحة نووية بمينسك

البنتاغون: لا نرى سببا لتغيير تموضعنا النووي بعد إعلان موسكو نشر أسلحة نووية بمينسك

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إنه لا ترى أي سبب لتغيير وضعها النووي ، وجاء ذلك بعد إعلان روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس. 25.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-25T23:55+0000

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موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الدفاع الأمريكية قولها، "رأينا تقارير عن إعلان روسيا (نشر أسلحة نووية في بيلاروس).. لم نر أي سبب لتعديل وضعنا النووي الاستراتيجي ولا أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي".وبحسب الوكالة، البيت الأبيض أبدى نفس الرأي.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.وقال بوتين في حديث لقناة "روسيا 24"، أن موقع تخزين الأسلحة النووية قيد الإنشاء في بيلاروس، وسيصبح جاهزا اعتبارا من يوليو المقبل.

https://sputnikarabic.ae/20230325/بوتين-روسيا-لديها-ما-ترد-به-على-ذخيرة-اليورانيوم-المنضب--1075132363.html

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