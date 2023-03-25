https://sputnikarabic.ae/20230325/البنتاغون-لا-نرى-سببا-لتغيير-تموضعنا-النووي-بعد-إعلان-موسكو-نشر-أسلحة-نووية-بمينسك-1075138883.html
البنتاغون: لا نرى سببا لتغيير تموضعنا النووي بعد إعلان موسكو نشر أسلحة نووية بمينسك
البنتاغون: لا نرى سببا لتغيير تموضعنا النووي بعد إعلان موسكو نشر أسلحة نووية بمينسك
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إنه لا ترى أي سبب لتغيير وضعها النووي ، وجاء ذلك بعد إعلان روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T23:55+0000
2023-03-25T23:55+0000
2023-03-25T23:55+0000
العالم
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أخبار بيلاروسيا اليوم
البنتاغون الأمريكي
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الدفاع الأمريكية قولها، "رأينا تقارير عن إعلان روسيا (نشر أسلحة نووية في بيلاروس).. لم نر أي سبب لتعديل وضعنا النووي الاستراتيجي ولا أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي".وبحسب الوكالة، البيت الأبيض أبدى نفس الرأي.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.وقال بوتين في حديث لقناة "روسيا 24"، أن موقع تخزين الأسلحة النووية قيد الإنشاء في بيلاروس، وسيصبح جاهزا اعتبارا من يوليو المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230325/بوتين-روسيا-لديها-ما-ترد-به-على-ذخيرة-اليورانيوم-المنضب--1075132363.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, البنتاغون الأمريكي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, البنتاغون الأمريكي
البنتاغون: لا نرى سببا لتغيير تموضعنا النووي بعد إعلان موسكو نشر أسلحة نووية بمينسك
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إنه لا ترى أي سبب لتغيير وضعها النووي ، وجاء ذلك بعد إعلان روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الدفاع الأمريكية قولها، "رأينا تقارير عن إعلان روسيا (نشر أسلحة نووية في بيلاروس).. لم نر أي سبب لتعديل وضعنا النووي الاستراتيجي ولا أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي
".
وبحسب الوكالة، البيت الأبيض أبدى نفس الرأي.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.
وقال بوتين في حديث لقناة "روسيا 24"، أن موقع تخزين الأسلحة النووية قيد الإنشاء في بيلاروس، وسيصبح جاهزا اعتبارا من يوليو المقبل.