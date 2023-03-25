https://sputnikarabic.ae/20230325/الجزائر-تعلن-إطلاق-وكالة-وطنية-لتحلية-مياه-البحر-1075129147.html

الجزائر تعلن إطلاق وكالة وطنية لتحلية مياه البحر

الجزائر تعلن إطلاق وكالة وطنية لتحلية مياه البحر

أعلنت الجزائر إطلاق "الوكالة الوطنية لتحلية المياه وتنظيمها وسيرها"، بهدف توفير الأمن المائي للبلد العربي الشمال أفريقي الذي يعاني منذ سنوات شحا في مياه... 25.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-25T15:34+0000

2023-03-25T15:34+0000

2023-03-25T15:34+0000

الأخبار

الجزائر

العالم العربي

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/18/1075092237_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_83fa8e22b1cc289f2833315d7b29a68e.jpg

وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية صدور مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة المذكورة والتي تعتبر "وسيلة لتنفيذ السياسة الوطنية في مجال تحلية المياه"، وفق صحيفة "النهار" المحلية.وبحسب المرسوم الموقع من رئيس الوزراء أيمن عبد الرحمن، فإن نشاط الوكالة يهدف إلى "تدعيم القدرات الوطنية في إنتاج المياه قصد توفير الأمن المائي".وسيتم تكليف الوكالة بـ"إنجاز واستغلال وضمان صيانة محطات تحلية المياه والمنشآت والمعدات المتعلقة بها، والقيام بجميع الأعمال والعمليات التي تساهم في تحقيق هذا الغرض".كما ستقوم أيضا بإعداد "كل الدراسات والتحاليل المتعلقة بتحلية المياه، ووضع المياه المنتجة على مستوى محطات تحلية المياه تحت تصرف الهيئات المكلفة بتوزيع المياه"، وفق المصدر ذاته.كما ستساهم الوكالة التي تتخذ من الجزائر العاصمة مقرا لها، بحسب نص المرسوم التنفيذي "في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال تحلية المياه، وتشجيع البحث العلمي والإدماج الصناعي لفرع التحلية في إطار انجاز واستغلال محطات التحلية بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية".وتراجعت مستويات المياه في السدود الكبرى والمياه الجوفية والينابيع في الجزائر خلال الـ 3 سنوات الاخيرة، على خلفية الجفاف الناتج عن شح الأمطار، في وقت تعتمد فيه البلاد بشكل كبير على مياه الأمطار لا سيما في زراعة الحبوب شمالي البلاد.ومطلع العام الجاري، وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بوضع مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل الشريط الساحلي، تجنبا لتداعيات الأوضاع المناخية الصعبة التي يمر بها العالم، وفق بيان أصدرته وقتها الرئاسة الجزائرية.وأصدر تبون تعليمات بـ "استنفار مصالح الداخلية والموارد المائية والفلاحة والصناعة والبيئة،على أوسع نطاق لإنشاء مخطط استعجالي، يهدف إلى سن سياسة جديدة، لاقتصاد المياه وطنيا، والحفاظ على الثروة المائية الجوفية" وكذلك بـ "إعادة تحريك وبعث كل المشاريع المتوقفة لمحطات تصفية المياه المستعملة عبر الولايات، وإدخالها قيد الاستغلال، لاستخدامها في الري الفلاحي عوض المياه الجوفية".ومن بين التعليمات التي أصدرها الرئيس تبون وقتها "تفعيل دور شرطة المياه التي تختص في مراقبة مجالات استعمال المياه في كل المجالات ومحاربة التبذير، لمراقبة استغلال المياه عبر الوطن".

https://sputnikarabic.ae/20210627/الجزائر-تواجه-شحا-مائيا-1049375207.html

https://sputnikarabic.ae/20210426/وزير-جزائري-بلدنا-بحاجة-إلى-إعادة-تدوير-المياه-المستعملة--1048812775.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم الآن