https://sputnikarabic.ae/20230325/الحرس-البحري-التونسي-ينتشل-9-جثث-لمهاجرين-من-جنوب-الصحراء-1075123258.html
الحرس البحري التونسي ينتشل 9 جثث لمهاجرين من جنوب الصحراء
الحرس البحري التونسي ينتشل 9 جثث لمهاجرين من جنوب الصحراء
تمكنت عناصر الحرس البحري التونسي، اليوم السبت، من انتشال 9 جثث لمهاجرين من جنوب الصحراء. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T12:56+0000
2023-03-25T12:56+0000
2023-03-25T12:56+0000
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وذكرت قناة "نسمة" التونسية أن الوحدات العائمة للحرس البحري نجحت في إحباط 79 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وذلك خلال أيام 22، 23، و24 مارس/ آذار الجاري.ونقلت القناة عن المتحدث باسم الحرس الوطني أن عناصر الحرس البحري ضبطت 2982 مجتازا من بينهم 9 تونسيين، وأن التسع جثث المنتشلة هي لمهاجرين من جنوب الصحراء (4 كهول، 4 أطفال، 1 رضيع ذكر).يأتي ذلك غداة إعلان السلطات التونسية، أن 34 مهاجرا غير شرعي من دول أفريقيا جنوب الصحراء، لا يزالون في عداد المفقودين بعد غرق قارب كان يقلهم قبالهم سواحل البلاد.وقال المتحدث الرسمي باسم محكمة صفاقس التونسية فوزي المصمودي، أمس الجمعة، إن "4 مهاجرين تم إنقاذهم، في حين لا يزال 34 آخرون مفقودين"، وأوضح المتحدث أن القارب كان متجها نحو السواحل الإيطالية عندما غرق قبالة صفاقس جنوبي البلاد.وكان 5 مهاجرين أفارقة قد غرقوا، يوم الأربعاء، الماضي، على الأقل بعد أن كانوا على متن قارب غرق قبالة سواحل تونس أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا.
https://sputnikarabic.ae/20230225/الاتحاد-الأفريقي-يدين-تصريحات-قيس-سعيد-بشأن-المهاجرين-والخارجية-التونسية-ترد-1073993498.html
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, إيطاليا, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, إيطاليا, الأخبار
الحرس البحري التونسي ينتشل 9 جثث لمهاجرين من جنوب الصحراء
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تمكنت عناصر الحرس البحري التونسي، اليوم السبت، من انتشال 9 جثث لمهاجرين من جنوب الصحراء.
وذكرت قناة
"نسمة" التونسية أن الوحدات العائمة للحرس البحري نجحت في إحباط 79 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وذلك خلال أيام 22، 23، و24 مارس/ آذار الجاري.
ونقلت القناة عن المتحدث باسم الحرس الوطني أن عناصر الحرس البحري ضبطت 2982 مجتازا من بينهم 9 تونسيين، وأن التسع جثث المنتشلة هي لمهاجرين من جنوب الصحراء (4 كهول، 4 أطفال، 1 رضيع ذكر).
يأتي ذلك غداة إعلان السلطات التونسية، أن 34 مهاجرا غير شرعي من دول أفريقيا
جنوب الصحراء، لا يزالون في عداد المفقودين بعد غرق قارب كان يقلهم قبالهم سواحل البلاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم محكمة صفاقس
التونسية فوزي المصمودي، أمس الجمعة، إن "4 مهاجرين تم إنقاذهم، في حين لا يزال 34 آخرون مفقودين"، وأوضح المتحدث أن القارب كان متجها نحو السواحل الإيطالية عندما غرق قبالة صفاقس جنوبي البلاد.
وكان 5 مهاجرين أفارقة قد غرقوا، يوم الأربعاء، الماضي، على الأقل بعد أن كانوا على متن قارب غرق قبالة سواحل تونس
أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا.