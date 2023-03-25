https://sputnikarabic.ae/20230325/الحوثي-أمريكا-تريد-إبقاء-السعودية-والإمارات-عالقتين-في-اليمن-وقادمون-بترسانة-صاروخية-فتاكة--1075135919.html

الحوثي: أمريكا تريد إبقاء السعودية والإمارات عالقتين في اليمن.. وقادمون بترسانة صاروخية فتاكة

الحوثي: أمريكا تريد إبقاء السعودية والإمارات عالقتين في اليمن.. وقادمون بترسانة صاروخية فتاكة

قال قائد جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك بدر الدين الحوثي، إن الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل تسعى إلى إبقاء الرياض وأبو ظبي "عالقتين في العدوان" على... 25.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-25T20:10+0000

2023-03-25T20:10+0000

2023-03-25T20:10+0000

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وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، مساء اليوم السبت: "الدول الإقليمية المنفذة للعدوان السعودية والإمارات يدركون تورطهم وخسائرهم دون الحصول على مكاسب".وتابع "تسعى الولايات المتحدة وبريطانيا وكيان العدو الإسرائيلي إلى إبقاء الرياض وأبو ظبي عالقتين في العدوان، رغم الإدراك أن ذلك يؤدي إلى مزيد من الخسائر والتبعات الاقتصادية والأمنية".ومضى الحوثي: "الولايات المتحدة لا تهتم باستمرار تورط السعودية والإمارات وينصب تركيزها على مصالحها ومكاسبها"، مؤكدا أنه "إذا كان تكتيك تحالف العدوان الاستمرار في الحرب والحصار وحالة ما بين الحرب والسلم فإن ذلك غير مقبول".وشدد على أن: "الحصار جزء أساسي من الحرب على بلدنا وحرمان شعبنا من حقه في الثروات الوطنية جزء من العدوان ولن يكون مقبولاً، وإثارة الفتنة في الداخل واستهداف أمن البلد جزء من العدوان وإذا كان ذلك من خياراته فسنتعامل معها كحرب".وأكد الحوثي أن طريق السلام هو "بإيقاف العدوان والحصار وإنهاء الاحتلال وإعادة الإعمار وتعويض الأضرار واستكمال عملية تبادل الأسرى".وألقى قائد "أنصار الله" بالضوء على تطور القدرات العسكرية للجماعة بقوله: "قادمون في العام التاسع بترسانة صاروخية فتاكة بعيدة المدى دقيقة الإصابة قوية التدمير تطال كل منشآت الأعداء التي يعتمدون عليها".وأردف بقوله: "قادمون بالطيران المسير متجاوزة كل الدفاعات الجوية، وبقدرات بحرية تطال كل هدف في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي وكافة الجزر".وتابع بقوله: "قادمون في العام التاسع بجيش مؤمن منظم اكتسب الخبرة الميدانية من تجربة ثماني سنوات وتربى التربية الإيمانية".ودعا الحوثي اليمنيين "للخروج عصر الغد والمشاركة الواسعة في مسيرات الذكرى الوطنية الثامنة للصمود الوطني".وأضاف "نشيد بمواقف الأحرار في العراق والأحرار في المنطقة الذين ساندوا شعبنا ورفضوا العدوان والحصار والاحتلال"، متابعا "نتوجه بالشكر لحزب الله في لبنان وسماحة أمينه العام السيد حسن نصر الله على مواقفه المناصرة لشعبنا".ومضى الحوثي قائلا: "نشكر كل الذين وقفوا مع قضيتنا وفي المقدمة الجمهورية الإسلامية في إيران رسميا وشعبينا وإنسانيا في ظل خذلان وصمت عربي وإسلامي".وتسيطر جماعة أنصار الله اليمنية منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء.وأطلق التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية، دعما للجيش اليمني، لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وتسببت العمليات العسكرية والقصف المتبادل، بمقتل وإصابة مئات الآلاف من العسكريين والمدنيين، ونزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض؛ فضلا عن تدمير هائل في البنية التحتية للبلاد.

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