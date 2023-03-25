https://sputnikarabic.ae/20230325/الخارجية-الصينية-بكين-تؤيد-الاحترام-المتبادل-والتعايش-السلمي-والتعاون-البناء-مع-واشنطن-1075126580.html
الخارجية الصينية: بكين تؤيد الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون البناء مع واشنطن
الخارجية الصينية: بكين تؤيد الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون البناء مع واشنطن
أكد وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، أن بكين تؤيد مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون البناء مع الولايات المتحدة الأمريكية. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T13:50+0000
2023-03-25T13:50+0000
2023-03-25T13:50+0000
العالم
الصين
معاملات
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102703/06/1027030635_0:0:2272:1279_1920x0_80_0_0_5825b77775921a41cf7520b47f2088b0.jpg
بكين - سبوتنيك. وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية، قال تشين جانغ في اجتماع مع رجال أعمال أمريكيين، اليوم السبت، إن "بكين تدعو دائما إلى مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المثمر بين الصين والولايات المتحدة".وتوقع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في وقت سابق، أن يجري الرئيس جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، مكالمة هاتفية قريبا، ولكن لم يتم تحديد الموعد حتى اللحظة.وقال سوليفان، خلال لقاء صحفي على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، "نتوقع أن يجري الرئيس بايدن والرئيس شي محادثة هاتفية في مرحلة ما في الفترة المقبلة".وأضاف: "لا يمكنني تحديد موعد لأنه لا يوجد موعد محدد، لكن الرئيس بايدن أشار إلى رغبته في إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس شي".وفي سياق متصل، أكد سوليفان، أن "الولايات المتحدة كانت تشجع الرئيس شي على التواصل مع نظيره الأوكراني زيلنيسكي، لاعتقادنا بأن بكين عليها سماع المنظور الأوكراني وليس فقط وجهة النظر الروسية بشأن الأزمة الأخيرة".
https://sputnikarabic.ae/20230313/سوليفان-بايدن-ونظيره-الصيني-قد-يجريان-محادثة-هاتفية-في-وقت-قريب-1074698493.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102703/06/1027030635_0:0:2272:1704_1920x0_80_0_0_7342d7cfa8c7227b2095f39969b70ae8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصين, معاملات, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الصين, معاملات, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الصينية: بكين تؤيد الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون البناء مع واشنطن
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، أن بكين تؤيد مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون البناء مع الولايات المتحدة الأمريكية.
بكين - سبوتنيك. وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية، قال تشين جانغ في اجتماع مع رجال أعمال أمريكيين، اليوم السبت، إن "بكين تدعو دائما إلى مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المثمر بين الصين والولايات المتحدة".
وشدد جانغ على أن "موقف بكين لم يتغير بشأن تطوير علاقات سليمة ومستقرة وبناءة مع الولايات المتحدة".
وتوقع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في وقت سابق، أن يجري الرئيس جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، مكالمة هاتفية قريبا، ولكن لم يتم تحديد الموعد حتى اللحظة.
وقال سوليفان، خلال لقاء صحفي على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، "نتوقع أن يجري الرئيس بايدن والرئيس شي محادثة هاتفية
في مرحلة ما في الفترة المقبلة".
وأضاف: "لا يمكنني تحديد موعد لأنه لا يوجد موعد محدد، لكن الرئيس بايدن أشار إلى رغبته في إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس شي".
وفي سياق متصل، أكد سوليفان، أن "الولايات المتحدة
كانت تشجع الرئيس شي على التواصل مع نظيره الأوكراني زيلنيسكي، لاعتقادنا بأن بكين عليها سماع المنظور الأوكراني وليس فقط وجهة النظر الروسية بشأن الأزمة الأخيرة".