https://sputnikarabic.ae/20230325/الداخلية-السعودية-تعلن-ضبط-أكثر-من-16-ألف-شخص-خالفوا-أنظمة-الإقامة-والعمل-45-منهم-يمنيون-1075122634.html
الداخلية السعودية تعلن ضبط أكثر من 16 ألف شخص خالفوا أنظمة الإقامة والعمل.. 45% منهم يمنيون
الداخلية السعودية تعلن ضبط أكثر من 16 ألف شخص خالفوا أنظمة الإقامة والعمل.. 45% منهم يمنيون
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن ضبط 16649 مخالفا خلال الأسبوع الماضي، قاموا بمخالفة أنظمة الإقامة والعمل والحدود المعمول بها في المملكة. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T12:44+0000
2023-03-25T12:44+0000
2023-03-25T12:44+0000
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ووفقا لبيان نشرته وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت إن حملاتها خلال الفترة من من 24/ 8/ 1444 هـ الموافق 16/ 3/ 2023 م حتى 30/ 8/ 1444هـ الموافق 22/ 3/ 2023 م، قد أسفرت عن ضبط 16649 مخالفًا، منهم (9259) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4899) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2491) مخالفًا لنظام العمل.وأوضحت أنها ضبطت 1132 شخصًا، خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، منهم 45% يحملون الجنسية اليمنية، و52% إثيوبيون، و3% جنسيات أخرى.وفيما أكدت ضبط 18 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، لفتت إلى أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة قد وصل إلى 5782 وافداً مخالفًا، منهم 13415 رجلاً، و2367 امرأة.يشار إلى أن القانون السعودي يعتبر هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.طالع أيضا: الداخلية السعودية تعلن توقيف نحو 15 ألفا حاولوا دخول السعودية بطريقة غير نظامية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار السعودية اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الداخلية السعودية تعلن ضبط أكثر من 16 ألف شخص خالفوا أنظمة الإقامة والعمل.. 45% منهم يمنيون
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن ضبط 16649 مخالفا خلال الأسبوع الماضي، قاموا بمخالفة أنظمة الإقامة والعمل والحدود المعمول بها في المملكة.
ووفقا لبيان نشرته وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت إن حملاتها خلال الفترة من من 24/ 8/ 1444 هـ الموافق 16/ 3/ 2023 م حتى 30/ 8/ 1444هـ الموافق 22/ 3/ 2023 م، قد أسفرت عن ضبط
16649 مخالفًا، منهم (9259) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4899) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2491) مخالفًا لنظام العمل.
وأوضحت أنها ضبطت 1132 شخصًا، خلال محاولتهم عبور الحدود
إلى داخل المملكة، منهم 45% يحملون الجنسية اليمنية، و52% إثيوبيون، و3% جنسيات أخرى.
وفيما أكدت ضبط 18 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، لفتت إلى أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة قد وصل إلى 5782 وافداً مخالفًا، منهم 13415 رجلاً، و2367 امرأة.
وعن عقوبة من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، أوضح بيان الوزارة أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
يشار إلى أن القانون السعودي يعتبر هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.