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https://sputnikarabic.ae/20230325/الدفاع-البريطانية-تبرر-استخدامها-التطبيق-الصيني-تيك-توك-رغم-حظره-على-الأجهزة-الحكومية-1075128807.html
الدفاع البريطانية تبرر استخدامها التطبيق الصيني "تيك توك" رغم حظره على الأجهزة الحكومية
الدفاع البريطانية تبرر استخدامها التطبيق الصيني "تيك توك" رغم حظره على الأجهزة الحكومية
بررت وزارة الدفاع البريطانية استمرارها في استخدام تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني "تيك توك"، ‏على الرغم من حظره على الهواتف والأجهزة الحكومية لأسباب أمنية.‏ 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T15:24+0000
2023-03-25T15:24+0000
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وأوضحت أنها تستخدم "تيك توك" كمنصة استراتيجية لعرض الجهود العالمية للقوات المسلحة البريطانية، بما في ذلك تدريب الجنود الأوكرانيين، من أجل الوصول إلى الجماهير الحيوية في الخارج.وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إنه "يتم استخدام حساب وزارة الدفاع على "تيك توك" للتواصل عالميا مع الجهود المستمرة للقوات المسلحة البريطانية، بما في ذلك عملنا مع 9 دول شريكة، لتدريب الجنود الأوكرانيين وإعدادهم للقتال في الخطوط الأمامية، وفقا لصحيفة "يو كي ديفينس" المعنية بأخبار وزارة الدفاع البريطانية.وأضاف: "من أجل إيصال رسائلنا دوليا، يجب علينا الاستفادة من أكبر المنصات الرقمية المتاحة لنا مع الوصول والنطاق الأكثر أهمية، وتحتاج الاتصالات الدفاعية إلى التحدث إلى الجماهير المحلية والخارجية، وكذلك عرض الأحداث الدفاعية، كما يشكل مراسلونا جزءا من الرسائل الإستراتيجية للمملكة المتحدة، ويعد "تيك توك" حاليا مفتاحا للوصول إلى الجماهير الخارجية الحيوية".وتابع والاس مؤكدا أن "وزارة الدفاع البريطانية ما زال لديها نموذج نشر آمن يسمح لها بإدارة قناتها على "تيك توك"، وأنه لا يتم استخدام أي أجهزة حكومية (أو شخصية) للنشر على المنصة أو مراقبتها بشكل مباشر".وفي منتصف الشهر الجاري، قررت السلطات البريطانية منع استخدام التطبيق الصيني "تيك توك"، على الهواتف والأجهزة الحكومية، لأغراض أمنية.يشار إلى أن أمريكا وبريطانيا وبلجيكا حظرت تطبيق "تيك توك" على الأجهزة الخاصة بموظفيها الحكوميين.وفي الشهر الماضي، حظرت المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، استخدام "تيك توك" في هواتف الموظفين، بسبب تزايد المخاوف من الشركة، واحتمال أن يكون بوسع الحكومة الصينية جمع بيانات المستخدمين أو تعزيز مصالحها.
https://sputnikarabic.ae/20230325/تيك-توك-تحبط-مخططات-الناتو-في-أوكرانيا-1075122950.html
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العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, الأخبار, الصين
العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, الأخبار, الصين

الدفاع البريطانية تبرر استخدامها التطبيق الصيني "تيك توك" رغم حظره على الأجهزة الحكومية

15:24 GMT 25.03.2023
CC0 / Tiktok official website / تطبيق تيك توك
تطبيق تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
تطبيق تيك توك
CC0 / Tiktok official website /
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بررت وزارة الدفاع البريطانية استمرارها في استخدام تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني "تيك توك"، ‏على الرغم من حظره على الهواتف والأجهزة الحكومية لأسباب أمنية.‏
وأوضحت أنها تستخدم "تيك توك" كمنصة استراتيجية لعرض الجهود العالمية للقوات المسلحة البريطانية، بما في ذلك تدريب الجنود الأوكرانيين، من أجل الوصول إلى الجماهير الحيوية في الخارج.
وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إنه "يتم استخدام حساب وزارة الدفاع على "تيك توك" للتواصل عالميا مع الجهود المستمرة للقوات المسلحة البريطانية، بما في ذلك عملنا مع 9 دول شريكة، لتدريب الجنود الأوكرانيين وإعدادهم للقتال في الخطوط الأمامية، وفقا لصحيفة "يو كي ديفينس" المعنية بأخبار وزارة الدفاع البريطانية.
تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
"تيك توك" تحبط مخططات الناتو في أوكرانيا
12:50 GMT
وأضاف: "من أجل إيصال رسائلنا دوليا، يجب علينا الاستفادة من أكبر المنصات الرقمية المتاحة لنا مع الوصول والنطاق الأكثر أهمية، وتحتاج الاتصالات الدفاعية إلى التحدث إلى الجماهير المحلية والخارجية، وكذلك عرض الأحداث الدفاعية، كما يشكل مراسلونا جزءا من الرسائل الإستراتيجية للمملكة المتحدة، ويعد "تيك توك" حاليا مفتاحا للوصول إلى الجماهير الخارجية الحيوية".
وتابع والاس مؤكدا أن "وزارة الدفاع البريطانية ما زال لديها نموذج نشر آمن يسمح لها بإدارة قناتها على "تيك توك"، وأنه لا يتم استخدام أي أجهزة حكومية (أو شخصية) للنشر على المنصة أو مراقبتها بشكل مباشر".
وفي منتصف الشهر الجاري، قررت السلطات البريطانية منع استخدام التطبيق الصيني "تيك توك"، على الهواتف والأجهزة الحكومية، لأغراض أمنية.
يشار إلى أن أمريكا وبريطانيا وبلجيكا حظرت تطبيق "تيك توك" على الأجهزة الخاصة بموظفيها الحكوميين.
وفي الشهر الماضي، حظرت المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، استخدام "تيك توك" في هواتف الموظفين، بسبب تزايد المخاوف من الشركة، واحتمال أن يكون بوسع الحكومة الصينية جمع بيانات المستخدمين أو تعزيز مصالحها.
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