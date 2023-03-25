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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230325/الدفاع-الروسية-تحييد-نحو-400-عسكري-أوكراني-في-مناطق-متفرقة-خلال-يوم-واحد-1075121903.html
الدفاع الروسية: تحييد نحو 400 عسكري أوكراني في مناطق متفرقة خلال يوم واحد
الدفاع الروسية: تحييد نحو 400 عسكري أوكراني في مناطق متفرقة خلال يوم واحد
أعلنت الدفاع الروسية، القضاء على نحو 400 عسكري أوكراني، في مناطق متفرقة خلال يوم واحد في نطاق العملية العسكرية الخاصة. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T12:25+0000
2023-03-25T12:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت إنه "في اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مستوطنتي دفوريتشنايا وتيمكوفكا بمنطقة خاركيف، وبلغت خسائر العدو 55 جنديا أوكرانيا".وأوضحت أنه "في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، بلغ إجمالي خسائر العدو في هذه المناطق 70 عسكريا أوكرانيا وفي اتجاه خيرسون، قتل ما يصل إلى 35 جنديا أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230325/القوات-الروسية-تقضي-على-عشرات-العربات-العسكرية-الأوكرانية-في-خيرسون-1075119089.html
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روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: تحييد نحو 400 عسكري أوكراني في مناطق متفرقة خلال يوم واحد

12:25 GMT 25.03.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالعمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
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أعلنت الدفاع الروسية، القضاء على نحو 400 عسكري أوكراني، في مناطق متفرقة خلال يوم واحد في نطاق العملية العسكرية الخاصة.
موسكو- سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت إنه "في اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مستوطنتي دفوريتشنايا وتيمكوفكا بمنطقة خاركيف، وبلغت خسائر العدو 55 جنديا أوكرانيا".

وأَضافت أنه "في اتجاه كراسني ليمان.. تم القضاء على أكثر من 85 جنديا أوكرانيا ومركبتين مدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة ومدافع هاوتزر، بينما في اتجاه دونيتسك، قتل أكثر من 155 عسكريا أوكرانيا".

مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقضي على عشرات العربات العسكرية الأوكرانية في خيرسون
10:16 GMT
وأوضحت أنه "في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، بلغ إجمالي خسائر العدو في هذه المناطق 70 عسكريا أوكرانيا وفي اتجاه خيرسون، قتل ما يصل إلى 35 جنديا أوكرانيا".
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Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:56 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 مارس, 18:24 GMT
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