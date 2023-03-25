https://sputnikarabic.ae/20230325/الدفاع-الروسية-تحييد-نحو-400-عسكري-أوكراني-في-مناطق-متفرقة-خلال-يوم-واحد-1075121903.html
الدفاع الروسية: تحييد نحو 400 عسكري أوكراني في مناطق متفرقة خلال يوم واحد
الدفاع الروسية: تحييد نحو 400 عسكري أوكراني في مناطق متفرقة خلال يوم واحد
أعلنت الدفاع الروسية، القضاء على نحو 400 عسكري أوكراني، في مناطق متفرقة خلال يوم واحد في نطاق العملية العسكرية الخاصة. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T12:25+0000
2023-03-25T12:25+0000
2023-03-25T12:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت إنه "في اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مستوطنتي دفوريتشنايا وتيمكوفكا بمنطقة خاركيف، وبلغت خسائر العدو 55 جنديا أوكرانيا".وأوضحت أنه "في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، بلغ إجمالي خسائر العدو في هذه المناطق 70 عسكريا أوكرانيا وفي اتجاه خيرسون، قتل ما يصل إلى 35 جنديا أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230325/القوات-الروسية-تقضي-على-عشرات-العربات-العسكرية-الأوكرانية-في-خيرسون-1075119089.html
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روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: تحييد نحو 400 عسكري أوكراني في مناطق متفرقة خلال يوم واحد
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أعلنت الدفاع الروسية، القضاء على نحو 400 عسكري أوكراني، في مناطق متفرقة خلال يوم واحد في نطاق العملية العسكرية الخاصة.
موسكو- سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت إنه "في اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مستوطنتي دفوريتشنايا وتيمكوفكا بمنطقة خاركيف، وبلغت خسائر العدو 55 جنديا أوكرانيا".
وأَضافت أنه "في اتجاه كراسني ليمان.. تم القضاء على أكثر من 85 جنديا أوكرانيا ومركبتين مدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة ومدافع هاوتزر، بينما في اتجاه دونيتسك، قتل أكثر من 155 عسكريا أوكرانيا".
وأوضحت أنه "في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، بلغ إجمالي خسائر العدو في هذه المناطق 70 عسكريا أوكرانيا وفي اتجاه خيرسون، قتل ما يصل إلى 35 جنديا أوكرانيا".