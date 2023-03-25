https://sputnikarabic.ae/20230325/الدفاع-الروسية-تحييد-نحو-400-عسكري-أوكراني-في-مناطق-متفرقة-خلال-يوم-واحد-1075121903.html

الدفاع الروسية: تحييد نحو 400 عسكري أوكراني في مناطق متفرقة خلال يوم واحد

الدفاع الروسية: تحييد نحو 400 عسكري أوكراني في مناطق متفرقة خلال يوم واحد

أعلنت الدفاع الروسية، القضاء على نحو 400 عسكري أوكراني، في مناطق متفرقة خلال يوم واحد في نطاق العملية العسكرية الخاصة. 25.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-25T12:25+0000

2023-03-25T12:25+0000

2023-03-25T12:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

عمليات عسكرية

أخبار أوكرانيا

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موسكو- سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت إنه "في اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مستوطنتي دفوريتشنايا وتيمكوفكا بمنطقة خاركيف، وبلغت خسائر العدو 55 جنديا أوكرانيا".وأوضحت أنه "في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، بلغ إجمالي خسائر العدو في هذه المناطق 70 عسكريا أوكرانيا وفي اتجاه خيرسون، قتل ما يصل إلى 35 جنديا أوكرانيا".

https://sputnikarabic.ae/20230325/القوات-الروسية-تقضي-على-عشرات-العربات-العسكرية-الأوكرانية-في-خيرسون-1075119089.html

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