https://sputnikarabic.ae/20230325/الرئيس-الكوري-الجنوبي-كوريا-الشمالية-ستدفع-ثمن-استفزازاتها-المتهورة-1075116710.html
الرئيس الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية ستدفع ثمن استفزازاتها المتهورة
الرئيس الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية ستدفع ثمن استفزازاتها المتهورة
وصف الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، ما تقوم به جارته الشمالية من تجارب صاروخية بأنها "استفزازات متهورة"، مؤكدا أنه سيحعلها تدفع ثمن تلك الاستفزازات. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T08:59+0000
2023-03-25T08:59+0000
2023-03-25T08:59+0000
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة يونهاب، قال يون: "كوريا الشمالية تطور أسلحتها النووية يومًا بعد يوم، وتقوم باستفزازات صاروخية بكثافة غير مسبوقة"، متعهدا بقوله: "سأتأكد من أن كوريا الشمالية ستدفع ثمن استفزازاتها المتهورة".تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي جاءت خلال كلمة له في حفل تأبين بمناسبة يوم الدفاع عن البحر الغربي في المقبرة الوطنية في دايجون الواقعة على بعد 139 كيلومترًا جنوب سيئول.ويأتي تعهد يون عقب تهديدات للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ -أون بجعل سيئول وواشنطن "تغرقان في اليأس"، وذلك ضمن إعلانه إجراء عمليات محاكاة لإطلاق صواريخ كروز وهجوم نووي تحت الماء.يشار إلى أن كوريا الشمالية كانت قد كثفت تجاربها في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن ذلك ياتي في إطار احتجاجها على التدريبات العسكرية الموسعة بين سيئول وواشنطن، والتي تعتبرها تدريبات على الغزو.طالع أيضا: كوريا الشمالية تحذر كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من إجراء مناورات عسكرية وتهدد بالرد
https://sputnikarabic.ae/20230312/كوريا-الشمالية-توافق-على-اتخاذ-خطوات-رادعة-للتدريبات-العسكرية-لجارتها-الجنوبية-مع-أمريكا-1074626689.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
الرئيس الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية ستدفع ثمن استفزازاتها المتهورة
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وصف الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، ما تقوم به جارته الشمالية من تجارب صاروخية بأنها "استفزازات متهورة"، مؤكدا أنه سيحعلها تدفع ثمن تلك الاستفزازات.
ووفقا لتصريحات
نقلتها وكالة يونهاب، قال يون: "كوريا الشمالية تطور أسلحتها النووية يومًا بعد يوم، وتقوم باستفزازات صاروخية بكثافة غير مسبوقة"، متعهدا بقوله: "سأتأكد من أن كوريا الشمالية ستدفع ثمن استفزازاتها المتهورة".
تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي جاءت خلال كلمة له
في حفل تأبين بمناسبة يوم الدفاع عن البحر الغربي في المقبرة الوطنية في دايجون الواقعة على بعد 139 كيلومترًا جنوب سيئول.
ويأتي تعهد يون عقب تهديدات للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ -أون بجعل سيئول وواشنطن "تغرقان في اليأس"، وذلك ضمن إعلانه إجراء عمليات محاكاة لإطلاق صواريخ كروز وهجوم نووي تحت الماء.
وقال يون: "ستعزز حكومتنا وجيشنا بشكل كبير نظام المحاور الثلاثة في كوريا الجنوبية في مواجهة التطورات والاستفزازات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وسيزيدان من توطيد التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وبين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان".
يشار إلى أن كوريا الشمالية كانت قد كثفت تجاربها في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن ذلك ياتي في إطار احتجاجها على التدريبات العسكرية
الموسعة بين سيئول وواشنطن، والتي تعتبرها تدريبات على الغزو.