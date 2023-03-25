https://sputnikarabic.ae/20230325/السعودية-تدين-طرح-إسرائيل-عطاءات-لبناء-مستوطنات-جديدة-1075136124.html
السعودية تدين طرح إسرائيل عطاءات لبناء مستوطنات جديدة
السعودية تدين طرح إسرائيل عطاءات لبناء مستوطنات جديدة
دانت السعودية قرار إسرائيل طرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة خلال الأسبوع الجاري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T20:11+0000
2023-03-25T20:11+0000
2023-03-25T20:11+0000
السعودية
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.وعبرت وزارة الخارجية عن استنكار المملكة وتنديدها بقرار طرح عطاءات بناء المستوطنات "الذي يعد استمراراً للانتهاكات الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال".وحثت المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته لإنهاء "الاحتلال الإسرائيلي، ووقف ممارساته الاستفزازية".وقالت إن هذه الممارسات من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية التي ترتكز على مبادرة السلام العربية، وتقويض جهود السلام الدولية.وكانت الحكومة الإسرائيلية، طرحت الأسبوع الحالي "عطاءات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وذلك خلافا لالتزامها في الاجتماع الأخير بمدينة شرم الشيخ المصرية"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأشار البيان الختامي لدول الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وفلسطين وإسرائيل والأردن المجتمعة في شرم الشيخ، يوم الأحد الماضي، إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على وقف أي أنشطة استيطانية عدة أشهر، فضلا عن الالتزام مع الجانب الفلسطيني على استحداث آلية للحد من للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف.
https://sputnikarabic.ae/20230321/سفير-أستراليا-لدى-إسرائيل-الاستيطان-يقوض-فرص-السلام-ويشعل-التوترات-في-فترة-حساسة-1074980664.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, ملف المستوطنات الإسرائيلية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, ملف المستوطنات الإسرائيلية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
السعودية تدين طرح إسرائيل عطاءات لبناء مستوطنات جديدة
تابعنا عبر
دانت السعودية قرار إسرائيل طرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة خلال الأسبوع الجاري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء السعودية
الرسمية.
وعبرت وزارة الخارجية عن استنكار المملكة وتنديدها بقرار طرح عطاءات
بناء المستوطنات "الذي يعد استمراراً للانتهاكات الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال".
وحثت المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته لإنهاء "الاحتلال الإسرائيلي، ووقف ممارساته الاستفزازية".
وقالت إن هذه الممارسات من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية التي ترتكز على مبادرة السلام العربية، وتقويض جهود السلام الدولية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، طرحت الأسبوع الحالي "عطاءات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وذلك خلافا لالتزامها في الاجتماع الأخير بمدينة شرم الشيخ المصرية"، وفقا لوكالة
الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأشار البيان الختامي
لدول الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وفلسطين وإسرائيل والأردن المجتمعة في شرم الشيخ، يوم الأحد الماضي، إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على وقف أي أنشطة استيطانية عدة أشهر، فضلا عن الالتزام مع الجانب الفلسطيني على استحداث آلية للحد من للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف.