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السفارة اليابانية لدى السعودية تعلن إتاحة تأشيرة إلكترونية للمواطنين والمقيمين في المملكة
السفارة اليابانية لدى السعودية تعلن إتاحة تأشيرة إلكترونية للمواطنين والمقيمين في المملكة
قررت السفارة اليابانية لدى المملكة العربية السعودية إصدار تأشيرة إلكترونية، لغرض السياحة، للمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T12:52+0000
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ووفقا لجريدة عكاظ السعودية، فإن السفارة اليابانية لدى الرياض قالت في بيان لها: "يمكن للمواطنين السعوديين وحاملي الإقامة في المملكة، اعتبارًا من 27 مارس 2023، التقدم بطلب للحصول على تأشيرة سياحية عبر الإنترنت".وفيما أوضح البيان أن هذه التأشيرة هي لمرة واحدة، أكدت أنها تصلح للإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا)ولفت البيان إلى أن المتقدمين لطلب التأشيرة، عليهم "تقديم طلبهم من خلال نظام JAPAN eVISA عن طريق ملء استمارة الطلب، وتحميل المستندات الداعمة، واستلام التأشيرة إلكترونيًا".وشدد بيان السفارة على ضرورة "تقديم الطلب قبل 7 أيام على الأقل من تاريخ الوصول المحدد إلى اليابان".طالع أيضا: سفير اليابان في السعودية ينشر فيديو وهو يؤدي رقصة العرضة ويعلق عليها
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أخبار العالم الآن, أخبار السعودية اليوم, العالم, أخبار اليابان, الأخبار
أخبار العالم الآن, أخبار السعودية اليوم, العالم, أخبار اليابان, الأخبار
السفارة اليابانية لدى السعودية تعلن إتاحة تأشيرة إلكترونية للمواطنين والمقيمين في المملكة
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قررت السفارة اليابانية لدى المملكة العربية السعودية إصدار تأشيرة إلكترونية، لغرض السياحة، للمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة.
ووفقا لجريدة
عكاظ السعودية، فإن السفارة اليابانية لدى الرياض قالت في بيان لها: "يمكن للمواطنين السعوديين وحاملي الإقامة في المملكة، اعتبارًا من 27 مارس 2023، التقدم بطلب للحصول على تأشيرة سياحية عبر الإنترنت".
وفيما أوضح البيان أن هذه التأشيرة هي لمرة واحدة، أكدت أنها تصلح
للإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا)
ولفت البيان إلى أن المتقدمين لطلب التأشيرة، عليهم "تقديم طلبهم من خلال نظام JAPAN eVISA عن طريق ملء استمارة الطلب، وتحميل المستندات الداعمة، واستلام التأشيرة إلكترونيًا".
وبينما أوجب البيان على المتقدمين "تسجيل الدخول إلى موقع JAPAN eVISA وعرض إشعار إصدار التأشير" Visa Issuance Notice في مطار المغادرة مع الجهاز المتصل بالإنترنت، أكدت عدم قبول "بيانات PDF أو لقطة الشاشة أو النسخة المطبوعة من الصفحة".
وشدد بيان السفارة على ضرورة "تقديم الطلب قبل 7 أيام على الأقل من تاريخ الوصول المحدد إلى اليابان".