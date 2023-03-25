https://sputnikarabic.ae/20230325/السيسي-يبحث-مع-وزير-العدل-استخدام-الذكاء-الاصنطاعي-في-المحاكم-وسرعة-إنجاز-القضايا-المتأخرة--1075131946.html
السيسي يبحث مع وزير العدل استخدام الذكاء الاصنطاعي في المحاكم وسرعة إنجاز القضايا المتأخرة
السيسي يبحث مع وزير العدل استخدام الذكاء الاصنطاعي في المحاكم وسرعة إنجاز القضايا المتأخرة
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع وزير العدل عمر مروان سرعة إنجاز القضايا المتأخرة، وأعمال إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T17:17+0000
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واجتمع السيسي اليوم السبت، بوزير العدل، بحسب المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، وأوضح أن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل في سرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم.وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن الوزير استعرض جهود رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم، وتطوير الجانب التقني بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام الشفهي إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية.وأضاف البيان أن "السيسي اطلع على تعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية، ومردود ذلك على إنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها، خاصةً في المحاكم الابتدائية".وأعرب السيسي، بحسب البيان، عن تطلعه إلى أن "يتم الانتهاء من كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية خلال العام القضائي الحالي، فلا يتبقى أمامها سوى الدعاوي الخاصة بالعقد الثالث من الألفية الجارية، الأمر الذي من شأنه أن يحمي حقوق المواطنين ويقيم العدالة الناجزة في المجتمع".وأضاف البيان أن السيسي "اطلع على الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة".
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أخبار مصر الآن, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار مصر الآن, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, أخبار العالم العربي
السيسي يبحث مع وزير العدل استخدام الذكاء الاصنطاعي في المحاكم وسرعة إنجاز القضايا المتأخرة
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بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع وزير العدل عمر مروان سرعة إنجاز القضايا المتأخرة، وأعمال إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واجتمع السيسي اليوم السبت، بوزير العدل، بحسب المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، وأوضح أن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل في سرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن الوزير استعرض جهود رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم، وتطوير الجانب التقني
بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام الشفهي إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية.
وأضاف البيان أن "السيسي اطلع على تعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية، ومردود ذلك على إنجاز القضايا المتأخرة
وإنهاء تكدسها، خاصةً في المحاكم الابتدائية".
وأعرب السيسي، بحسب البيان، عن تطلعه إلى أن "يتم الانتهاء من كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية خلال العام القضائي الحالي، فلا يتبقى أمامها سوى الدعاوي الخاصة بالعقد الثالث من الألفية الجارية، الأمر الذي من شأنه أن يحمي حقوق المواطنين
ويقيم العدالة الناجزة في المجتمع".
وأضاف البيان أن السيسي "اطلع على الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة".