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العراق يجري مباحثات مع بريطانيا حول تطوير العلاقات المشتركة
العراق يجري مباحثات مع بريطانيا حول تطوير العلاقات المشتركة
أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مباحثات مع السفير البريطاني لدى بغداد مارك براسيون ريتشاردسون، حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين... 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T18:18+0000
2023-03-25T18:18+0000
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جاء الإعلان عن المباحثات في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.قال البيان إن رئيس الوزراء العراقي، استقبل السفير البريطاني لدى العراق مارك براسيون ريتشاردسون.وأوضح أن اللقاء تناول مجموعة من القضايا والملفّات، وسبل تعزيز التعاون الثنائي المتبادل بين الجانبين وتنميته في كافة المجالات والقطاعات.وأكد الجانبان على استمرار التعاون البنّاء، ودعم جهود حكومة العراق في الإصلاح والتنمية والأمن.كما شددا على ضرورة فتح مسارات جديدة لتطوير مستوى العلاقات بين البلدين، وعلى مختلف الصعد.
https://sputnikarabic.ae/20230323/السيسي-والسوداني-يبحثان-تعزيز-التعاون-بين-مصر-والعراق-في-مختلف-المجالات-1075072602.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, بريطانيا, أخبار العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, بريطانيا, أخبار العالم العربي, الأخبار

العراق يجري مباحثات مع بريطانيا حول تطوير العلاقات المشتركة

18:18 GMT 25.03.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مباحثات مع السفير البريطاني لدى بغداد مارك براسيون ريتشاردسون، حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
جاء الإعلان عن المباحثات في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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السيسي والسوداني يبحثان تعزيز التعاون بين مصر والعراق في مختلف المجالات
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قال البيان إن رئيس الوزراء العراقي، استقبل السفير البريطاني لدى العراق مارك براسيون ريتشاردسون.
وأوضح أن اللقاء تناول مجموعة من القضايا والملفّات، وسبل تعزيز التعاون الثنائي المتبادل بين الجانبين وتنميته في كافة المجالات والقطاعات.
وأكد الجانبان على استمرار التعاون البنّاء، ودعم جهود حكومة العراق في الإصلاح والتنمية والأمن.
كما شددا على ضرورة فتح مسارات جديدة لتطوير مستوى العلاقات بين البلدين، وعلى مختلف الصعد.
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