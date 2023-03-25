https://sputnikarabic.ae/20230325/القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقة-بتروفسكي-في-دونيتسك-بقذائف-حلف-الناتو-1075138620.html
القوات الأوكرانية تقصف منطقة بتروفسكي في دونيتسك بقذائف حلف "الناتو"
القوات الأوكرانية تقصف منطقة بتروفسكي في دونيتسك بقذائف حلف "الناتو"
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك بالمركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة بتروفسكي في... 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T22:34+0000
2023-03-25T22:34+0000
2023-03-25T22:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
الناتو
قصف بالمدفعية
روسيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الذي نشره، عبر" تليغرام"، "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 22.25 (يتطابق مع توقيت موسكو) باتجاه محور التجمع السكني كوراخوفو بمنطقة بتروفسكي في دونيتسك، تم إطلاق خمس قذائف عيار 155 ملم يستخدمها حلف "الناتو".جدير بالذكر أن منطقة بتروفسكي تقع في المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز.ومنذ أن أعلنت الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014، ما زالت تتعرض هذه المنطقة، بدءا من خط التماس خارج مدينة مارينكا، للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230325/بوتين-روسيا-لديها-ما-ترد-به-على-ذخيرة-اليورانيوم-المنضب--1075132363.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, الناتو, قصف بالمدفعية, روسيا
القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, الناتو, قصف بالمدفعية, روسيا
القوات الأوكرانية تقصف منطقة بتروفسكي في دونيتسك بقذائف حلف "الناتو"
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك بالمركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة بتروفسكي في دونيتسك بـ 5 قذائف عيار 155 ملم، يستخدمها حلف "الناتو".
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الذي نشره، عبر" تليغرام"، "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 22.25 (يتطابق مع توقيت موسكو) باتجاه محور التجمع السكني كوراخوفو بمنطقة بتروفسكي في دونيتسك، تم إطلاق خمس قذائف عيار 155 ملم
يستخدمها حلف "الناتو".
جدير بالذكر أن منطقة بتروفسكي تقع في المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية
، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز.
ومنذ أن أعلنت الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014، ما زالت تتعرض هذه المنطقة، بدءا من خط التماس خارج مدينة مارينكا، للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.