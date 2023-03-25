https://sputnikarabic.ae/20230325/القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقة-بتروفسكي-في-دونيتسك-بقذائف-حلف-الناتو-1075138620.html

القوات الأوكرانية تقصف منطقة بتروفسكي في دونيتسك بقذائف حلف "الناتو"

القوات الأوكرانية تقصف منطقة بتروفسكي في دونيتسك بقذائف حلف "الناتو"

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك بالمركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة بتروفسكي في... 25.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-25T22:34+0000

2023-03-25T22:34+0000

2023-03-25T22:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

القوات الأوكرانية

أخبار جمهورية دونيتسك

الناتو

قصف بالمدفعية

روسيا

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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الذي نشره، عبر" تليغرام"، "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 22.25 (يتطابق مع توقيت موسكو) باتجاه محور التجمع السكني كوراخوفو بمنطقة بتروفسكي في دونيتسك، تم إطلاق خمس قذائف عيار 155 ملم يستخدمها حلف "الناتو".جدير بالذكر أن منطقة بتروفسكي تقع في المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز.ومنذ أن أعلنت الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014، ما زالت تتعرض هذه المنطقة، بدءا من خط التماس خارج مدينة مارينكا، للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20230325/بوتين-روسيا-لديها-ما-ترد-به-على-ذخيرة-اليورانيوم-المنضب--1075132363.html

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القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, الناتو, قصف بالمدفعية, روسيا