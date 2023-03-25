https://sputnikarabic.ae/20230325/القوات-الروسية-تدمر-مدفع-كراب-بولندي-ذاتي-الدفع-في-أوكرانيا-1075113221.html
القوات الروسية تدمر مدفع "كراب" بولندي ذاتي الدفع في أوكرانيا
القوات الروسية تدمر مدفع "كراب" بولندي ذاتي الدفع في أوكرانيا
دمرت القوات الروسية في اتجاه سيفيرسك مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز كراب بولندي الصنع، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك". 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T05:15+0000
2023-03-25T05:15+0000
2023-03-25T05:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
وزارة الدفاع الروسية
أخبار أوكرانيا
بولندا
مدفع ذاتي الحركة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069901794_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b37f20ac19de8e55b46d856ec903eea5.jpg
وأضاف المتحدث، "في اتجاه سيفيرسك، حددت وحدات الاستطلاع التابعة لفيلق الجيش الثاني موقع جبل المدفعية الأوكرانية كراب ذاتية الدفع، المصنوعة في بولندا.. وقد تم تدمير قاعدة مدفعية العدو مع الطاقم باستخدام قاذفة صواريخ غراد المتعددة".وأضاف أن القوات الروسية دمرت أيضًا نقطة مراقبة أوكرانية وموقع إطلاق نار للعدو بالقرب من قرية جورجيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.في وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن كييف غير قادرة حاليًا على شن هجوم مضاد بسبب نقص الأسلحة.وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "يوميوري" اليابانية، "لا يمكننا البدء بعد. لا يمكننا إرسال جنودنا الشجعان إلى خط المواجهة بدون دبابات ومدفعية وأنظمة هيمارس (أنظمة إطلاق صواريخ متعددة)".وأضاف أن أوكرانيا تنتظر حاليًا توريد الأسلحة من شركائها، وأن الوضع في شرق البلاد "غير موات".
https://sputnikarabic.ae/20230325/زيلينسكي-يعترف-بأن-أوكرانيا-لا-يمكنها-بدء-هجوم-مضاد-1075112708.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069901794_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_578b4848fc62d0e4c80f56779ca463f4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الروسية, وزارة الدفاع الروسية, أخبار أوكرانيا, بولندا, مدفع ذاتي الحركة
القوات الروسية, وزارة الدفاع الروسية, أخبار أوكرانيا, بولندا, مدفع ذاتي الحركة
القوات الروسية تدمر مدفع "كراب" بولندي ذاتي الدفع في أوكرانيا
تابعنا عبر
دمرت القوات الروسية في اتجاه سيفيرسك مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز كراب بولندي الصنع، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك".
وأضاف المتحدث، "في اتجاه سيفيرسك، حددت وحدات الاستطلاع التابعة لفيلق الجيش الثاني موقع جبل المدفعية الأوكرانية كراب ذاتية الدفع، المصنوعة في بولندا.. وقد تم تدمير قاعدة مدفعية العدو
مع الطاقم باستخدام قاذفة صواريخ غراد المتعددة".
وأضاف أن القوات الروسية دمرت أيضًا نقطة مراقبة أوكرانية
وموقع إطلاق نار للعدو بالقرب من قرية جورجيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
في وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن كييف غير قادرة حاليًا على شن هجوم مضاد بسبب نقص الأسلحة.
وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "يوميوري" اليابانية، "لا يمكننا البدء بعد. لا يمكننا إرسال جنودنا الشجعان إلى خط المواجهة بدون دبابات ومدفعية وأنظمة هيمارس (أنظمة إطلاق صواريخ متعددة)".
وأضاف أن أوكرانيا تنتظر حاليًا توريد الأسلحة من شركائها، وأن الوضع في شرق البلاد "غير موات".