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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230325/القوات-الروسية-تدمر-مدفع-كراب-بولندي-ذاتي-الدفع-في-أوكرانيا-1075113221.html
القوات الروسية تدمر مدفع "كراب" بولندي ذاتي الدفع في أوكرانيا
القوات الروسية تدمر مدفع "كراب" بولندي ذاتي الدفع في أوكرانيا
دمرت القوات الروسية في اتجاه سيفيرسك مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز كراب بولندي الصنع، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك". 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T05:15+0000
2023-03-25T05:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
وزارة الدفاع الروسية
أخبار أوكرانيا
بولندا
مدفع ذاتي الحركة
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وأضاف المتحدث، "في اتجاه سيفيرسك، حددت وحدات الاستطلاع التابعة لفيلق الجيش الثاني موقع جبل المدفعية الأوكرانية كراب ذاتية الدفع، المصنوعة في بولندا.. وقد تم تدمير قاعدة مدفعية العدو مع الطاقم باستخدام قاذفة صواريخ غراد المتعددة".وأضاف أن القوات الروسية دمرت أيضًا نقطة مراقبة أوكرانية وموقع إطلاق نار للعدو بالقرب من قرية جورجيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.في وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن كييف غير قادرة حاليًا على شن هجوم مضاد بسبب نقص الأسلحة.وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "يوميوري" اليابانية، "لا يمكننا البدء بعد. لا يمكننا إرسال جنودنا الشجعان إلى خط المواجهة بدون دبابات ومدفعية وأنظمة هيمارس (أنظمة إطلاق صواريخ متعددة)".وأضاف أن أوكرانيا تنتظر حاليًا توريد الأسلحة من شركائها، وأن الوضع في شرق البلاد "غير موات".
https://sputnikarabic.ae/20230325/زيلينسكي-يعترف-بأن-أوكرانيا-لا-يمكنها-بدء-هجوم-مضاد-1075112708.html
بولندا
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القوات الروسية, وزارة الدفاع الروسية, أخبار أوكرانيا, بولندا, مدفع ذاتي الحركة
القوات الروسية, وزارة الدفاع الروسية, أخبار أوكرانيا, بولندا, مدفع ذاتي الحركة

القوات الروسية تدمر مدفع "كراب" بولندي ذاتي الدفع في أوكرانيا

05:15 GMT 25.03.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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دمرت القوات الروسية في اتجاه سيفيرسك مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز كراب بولندي الصنع، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك".
وأضاف المتحدث، "في اتجاه سيفيرسك، حددت وحدات الاستطلاع التابعة لفيلق الجيش الثاني موقع جبل المدفعية الأوكرانية كراب ذاتية الدفع، المصنوعة في بولندا.. وقد تم تدمير قاعدة مدفعية العدو مع الطاقم باستخدام قاذفة صواريخ غراد المتعددة".
وأضاف أن القوات الروسية دمرت أيضًا نقطة مراقبة أوكرانية وموقع إطلاق نار للعدو بالقرب من قرية جورجيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يعترف بأن أوكرانيا لا يمكنها بدء هجوم مضاد
02:30 GMT
في وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن كييف غير قادرة حاليًا على شن هجوم مضاد بسبب نقص الأسلحة.
وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "يوميوري" اليابانية، "لا يمكننا البدء بعد. لا يمكننا إرسال جنودنا الشجعان إلى خط المواجهة بدون دبابات ومدفعية وأنظمة هيمارس (أنظمة إطلاق صواريخ متعددة)".
وأضاف أن أوكرانيا تنتظر حاليًا توريد الأسلحة من شركائها، وأن الوضع في شرق البلاد "غير موات".
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:42 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 مارس, 18:24 GMT
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