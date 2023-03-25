https://sputnikarabic.ae/20230325/القوات-الروسية-تقضي-على-عشرات-العربات-العسكرية-الأوكرانية-في-خيرسون-1075119089.html
القوات الروسية تقضي على عشرات العربات العسكرية الأوكرانية في خيرسون
القوات الروسية تقضي على عشرات العربات العسكرية الأوكرانية في خيرسون
كشفت مصادر عسكرية، صباح اليوم السبت، أن المدفعية الروسية استهدفت العربات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني في بلدة نوفورايسك في مقاطعة خيرسون. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T10:16+0000
2023-03-25T10:16+0000
2023-03-25T10:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن خسائر العدو بلغت خمس عربات وثمانية قتلى من جنود القوات المسلحة الأوكرانية وعشرة جرحى آخرين".وأضاف المصدر أن الضربة حصلت ليلا بالقرب من بلدة بيلوزيركا، حيث دمرت القوات الروسية مدفع هاوتزر، مما أدى إلى القضاء على خمسة عناصر من القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230325/سلطات-مقاطعة-خاركوف-تكشف-عن-الوضع-في-المنطقة-1075117001.html
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روسيا
القوات الروسية تقضي على عشرات العربات العسكرية الأوكرانية في خيرسون
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كشفت مصادر عسكرية، صباح اليوم السبت، أن المدفعية الروسية استهدفت العربات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني في بلدة نوفورايسك في مقاطعة خيرسون.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن خسائر العدو بلغت خمس عربات وثمانية قتلى من جنود القوات المسلحة الأوكرانية وعشرة جرحى آخرين".
وأضاف المصدر أن الضربة حصلت ليلا بالقرب من بلدة بيلوزيركا، حيث دمرت القوات الروسية مدفع هاوتزر، مما أدى إلى القضاء على خمسة عناصر من القوات الأوكرانية.