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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230325/القوات-الروسية-تقضي-على-عشرات-العربات-العسكرية-الأوكرانية-في-خيرسون-1075119089.html
القوات الروسية تقضي على عشرات العربات العسكرية الأوكرانية في خيرسون
القوات الروسية تقضي على عشرات العربات العسكرية الأوكرانية في خيرسون
كشفت مصادر عسكرية، صباح اليوم السبت، أن المدفعية الروسية استهدفت العربات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني في بلدة نوفورايسك في مقاطعة خيرسون. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T10:16+0000
2023-03-25T10:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن خسائر العدو بلغت خمس عربات وثمانية قتلى من جنود القوات المسلحة الأوكرانية وعشرة جرحى آخرين".وأضاف المصدر أن الضربة حصلت ليلا بالقرب من بلدة بيلوزيركا، حيث دمرت القوات الروسية مدفع هاوتزر، مما أدى إلى القضاء على خمسة عناصر من القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230325/سلطات-مقاطعة-خاركوف-تكشف-عن-الوضع-في-المنطقة-1075117001.html
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روسيا

القوات الروسية تقضي على عشرات العربات العسكرية الأوكرانية في خيرسون

10:16 GMT 25.03.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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كشفت مصادر عسكرية، صباح اليوم السبت، أن المدفعية الروسية استهدفت العربات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني في بلدة نوفورايسك في مقاطعة خيرسون.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن خسائر العدو بلغت خمس عربات وثمانية قتلى من جنود القوات المسلحة الأوكرانية وعشرة جرحى آخرين".
إجلاء مدنيين من منطقة كوبيانسك وبالاكليا، منطقة خاركوف، في ازدحام مروري بطول عدة كيلومترات أمام الحدود الروسية بالقرب من نقطة تفتيش لوغاتشيفكا (منطقة بيلغورود). - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات مقاطعة خاركوف تكشف عن الوضع في المنطقة
09:19 GMT
وأضاف المصدر أن الضربة حصلت ليلا بالقرب من بلدة بيلوزيركا، حيث دمرت القوات الروسية مدفع هاوتزر، مما أدى إلى القضاء على خمسة عناصر من القوات الأوكرانية.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:56 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 مارس, 18:24 GMT
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