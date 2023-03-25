https://sputnikarabic.ae/20230325/الكاف-يرفض-استئناف-الهلال-السوداني-بشأن-عقوبات-مباراة-الأهلي-1075120771.html
الكاف يرفض استئناف الهلال السوداني بشأن عقوبات مباراة الأهلي
الكاف يرفض استئناف الهلال السوداني بشأن عقوبات مباراة الأهلي
رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الاستئناف المقدم من نادي الهلال السوداني، بشأن العقوبات التي وقعها الكاف على النادي بسبب أحداث مباراة الأهلي المصري، ضمن... 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T11:46+0000
2023-03-25T11:46+0000
2023-03-25T11:46+0000
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ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية عن وسائل إعلام سودانية أن نادي الهلال استأنف ضد عقوبات الكاف التي تم توقيعها ضده عقب مباراة الأهلي، لكن تم رفضها، حتى لا يتكرر الأمر من النادي نفسه أو أي ناد آخر.يأتي رفض استئناف نادي الهلال قبل أيام من مباراته المرتقبة ضد الأهلي، في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.يذكر أن لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كانت قد وقعت عقوبات ضد الهلال السوداني بعد مباراة الأهلي المصري، بعد مشادات وقعت بين عناصر الفريقين، قضت خلالها بإيقاف طبيب الهلال 4 مباريات في منافسات الأندية الأفريقية، مع فرض غرامة مالية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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رياضة, منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, الأخبار
رياضة, منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, الأخبار
الكاف يرفض استئناف الهلال السوداني بشأن عقوبات مباراة الأهلي
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رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الاستئناف المقدم من نادي الهلال السوداني، بشأن العقوبات التي وقعها الكاف على النادي بسبب أحداث مباراة الأهلي المصري، ضمن المرحلة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
ونقلت بوابة
"الأهرام" الإلكترونية عن وسائل إعلام سودانية أن نادي الهلال استأنف ضد عقوبات الكاف التي تم توقيعها ضده عقب مباراة الأهلي، لكن تم رفضها، حتى لا يتكرر الأمر من النادي نفسه أو أي ناد آخر.
يأتي رفض استئناف نادي الهلال قبل أيام من مباراته المرتقبة ضد الأهلي
، في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
يذكر أن لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كانت قد وقعت عقوبات ضد الهلال السوداني بعد مباراة الأهلي المصري، بعد مشادات وقعت بين عناصر الفريقين، قضت خلالها بإيقاف طبيب الهلال 4 مباريات في منافسات الأندية الأفريقية، مع فرض غرامة مالية.