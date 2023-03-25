https://sputnikarabic.ae/20230325/الكرملين-بوتين-وأردوغان-يبحثان-الوضع-سوريا-وتطبيع-العلاقات-بين-أنقرة-ودمشق-1075122504.html
الكرملين: بوتين وأردوغان يبحثان الوضع سوريا وتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق
الكرملين: بوتين وأردوغان يبحثان الوضع سوريا وتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي الوضع في سوريا، وتم التأكيد على أهمية استمرار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T12:39+0000
2023-03-25T12:39+0000
2023-03-25T12:39+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
نقاش
رجب طيب أردوغان
أخبار سوريا اليوم
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وجاء في بيان الكرملين، اليوم السبت: "تم التطرق إلى المشكلة السورية، وتم التأكيد على أهمية استمرار عملية تطبيع العلاقات التركية السورية. وأكد الرئيس التركي (في حديث مع بوتين) على دور الوساطة البناء لروسيا في هذا الصدد".كما أعرب الرئيسان عن ارتياحهما للديناميكية الإيجابية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما في ذلك إمدادات الغاز وبناء محطة أكويو للطاقة النووية.وشكر الرئيس التركي مرة أخرى خالص الشكر على المساعدة المقدمة في التغلب على تداعيات الزلزال، بما في ذلك النشر الأخير لمستشفى ميداني روسي في محافظة هاتاي. كما تم الاتفاق على تحديد إمكانيات تنظيم الإمداد. لمواد البناء من روسيا من أجل ترميم البنية التحتية والمساكن المدمرة".
https://sputnikarabic.ae/20230321/بوغدانوف-لـسبوتنيك-يتم-التنسيق-الآن-لإجراء-مشاورات-رباعية-بين-روسيا-وسوريا-وإيران-وتركيا--1074968330.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, نقاش, رجب طيب أردوغان, أخبار سوريا اليوم
روسيا, فلاديمير بوتين, نقاش, رجب طيب أردوغان, أخبار سوريا اليوم
الكرملين: بوتين وأردوغان يبحثان الوضع سوريا وتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي الوضع في سوريا، وتم التأكيد على أهمية استمرار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وجاء في بيان الكرملين، اليوم السبت: "تم التطرق إلى المشكلة السورية، وتم التأكيد على أهمية استمرار عملية تطبيع العلاقات التركية السورية. وأكد الرئيس التركي (في حديث مع بوتين) على دور الوساطة البناء لروسيا في هذا الصدد".
كما أعرب الرئيسان عن ارتياحهما للديناميكية الإيجابية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما في ذلك إمدادات الغاز وبناء محطة أكويو للطاقة النووية.
"تمت مناقشة الموضوعات الحالية للشراكة الروسية التركية في مختلف المجالات. وتم الإعراب عن الارتياح للديناميكية الإيجابية للعلاقات التجارية والاقتصادية والتنفيذ الناجح للمشاريع الاستراتيجية المشتركة في قطاع الطاقة، بما في ذلك إمدادات الغاز وبناء محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا".
وشكر الرئيس التركي مرة أخرى خالص الشكر على المساعدة المقدمة في التغلب على تداعيات الزلزال، بما في ذلك النشر الأخير لمستشفى ميداني روسي في محافظة هاتاي. كما تم الاتفاق على تحديد إمكانيات تنظيم الإمداد. لمواد البناء من روسيا من أجل ترميم البنية التحتية والمساكن المدمرة".