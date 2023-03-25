https://sputnikarabic.ae/20230325/الكويت-تحذر-ربع-سكان-العالم-يعانون-من-صعوبة-الوصول-للمياه-الصالحة-للشرب-1075137393.html
الكويت تحذر: ربع سكان العالم يعانون من صعوبة الوصول للمياه الصالحة للشرب
الكويت تحذر: ربع سكان العالم يعانون من صعوبة الوصول للمياه الصالحة للشرب
حذرت الكويت من أن العالم يواجه أزمات مائية خطيرة تعوق المسيرات التنموية في العديد من الدول. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T20:56+0000
2023-03-25T20:56+0000
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جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير طارق البناي، أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، بحسب صحيفة "النبأ".وقال المسؤول الكويتي في البيان إن أكثر من 25% من سكان العالم وهو ما يعادل نحو ملياري شخص يعانون من صعوبة الوصول لمصادر مائية صالحة للشرب.وفيما يتعلق بوضع المياه في منطقة الشرق الأوسط، قال البناي إن تقريرا أمميا صنف 13 دولة عربية من أصل 19 دولة على مستوى العالم باعتبارها من أكثر الدول المهددة بالأمن المائي.وأضاف البيان أن 3.6 مليار شخص يعانون من أبسط مقومات النظافة.وذكر أن المؤشر الأممي المتعلق بالتطهير يظهر أن 44% من سكان العالم أي نحو نصف سكان العالم يتعاملون مع منظومات غير نظيفة لمياه الصرف الصحي.وأوضح أن هذا سيتسبب في ضعف جودة الحياة المعيشية للكثير من شعوب العالم وقد يستنفد أثر ذلك الامكانيات والقدرات المحلية والدولية للتركيز على القضايا المناخية والإنمائية الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230304/الخارجية-الإيرانية-مستعدون-للتوصل-لحلول-مع-العراق-بشأن-أزمة-المياه-1074322261.html
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الأخبار, العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, منظمة الأمم المتحدة
الأخبار, العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, منظمة الأمم المتحدة
الكويت تحذر: ربع سكان العالم يعانون من صعوبة الوصول للمياه الصالحة للشرب
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حذرت الكويت من أن العالم يواجه أزمات مائية خطيرة تعوق المسيرات التنموية في العديد من الدول.
جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير طارق البناي، أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، بحسب صحيفة
"النبأ".
وقال المسؤول الكويتي في البيان إن أكثر من 25% من سكان العالم وهو ما يعادل نحو ملياري شخص يعانون من صعوبة الوصول لمصادر مائية صالحة للشرب.
وفيما يتعلق بوضع المياه في منطقة الشرق الأوسط، قال البناي إن تقريرا أمميا صنف 13 دولة عربية
من أصل 19 دولة على مستوى العالم باعتبارها من أكثر الدول المهددة بالأمن المائي.
وأضاف البيان أن 3.6 مليار شخص يعانون من أبسط مقومات النظافة.
وذكر أن المؤشر الأممي المتعلق بالتطهير يظهر أن 44% من سكان العالم أي نحو نصف سكان العالم يتعاملون مع منظومات غير نظيفة لمياه الصرف الصحي.
وأوضح أن هذا سيتسبب في ضعف جودة الحياة المعيشية للكثير من شعوب العالم وقد يستنفد أثر ذلك الامكانيات والقدرات المحلية والدولية للتركيز على القضايا المناخية والإنمائية الأخرى.