https://sputnikarabic.ae/20230325/المركزي-العراقي-يسحب-إجازة-بنك-تورط-في-سرقة-القرن-1075121043.html
"المركزي" العراقي يسحب إجازة بنك تورط في "سرقة القرن"
"المركزي" العراقي يسحب إجازة بنك تورط في "سرقة القرن"
قرر البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، سحب إجازة مصرف الود الإسلامي العراقي بعد ثبوت تورطه في سرقة أموال الأمانات الضريبية وهو ما يعرف بـ"سرقة القرن". 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T11:48+0000
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ونقلت وكالة أنباء "يقين" عن نائب محافظ البنك المركزي العراقي، قوله بأن المؤسسات المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية لسحب إجازة المصرف وتعيين محمد جواد كريم كوصي على المصرف.جاء ذلك بعدما أصدر البنك المركزي العراقي في نهاية 2022 أمرا بوقف أنشطة بنك الود الإسلامي لتورطه بقضية سرقة القرن.يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، "صدور مذكرات قبض جديدة بحق مسؤولين في الحكومة السابقة فيما يتعلق بـ"سرقة القرن".وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيانه، أن "رئيسه القاضي فائق زيدان اجتمع مع رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، والقضاة الأوائل في محاكم التحقيق المختصة بنظر قضايا هيئة النزاهة في الرصافة والكرخ، ورئيس الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وأوضح البيان، أن المجتمعين ناقشوا "تقديم الأفكار والمقترحات إلى الوزارات المعنية لتعديل العقود التي يؤشر فيها وجود غبن على الدولة وضرر على المواطن وبما يضمن الحفاظ على المال العام وبنفس الوقت عدم تضرر طرفي العقد".
https://sputnikarabic.ae/20221128/بعد-سرقة-القرن-مسلسل-الفساد-يطال-ودائع-العراقيين-في-المصارف-اللبنانية؟-1070637523.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, اقتصاد
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, اقتصاد
"المركزي" العراقي يسحب إجازة بنك تورط في "سرقة القرن"
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قرر البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، سحب إجازة مصرف الود الإسلامي العراقي بعد ثبوت تورطه في سرقة أموال الأمانات الضريبية وهو ما يعرف بـ"سرقة القرن".
ونقلت وكالة أنباء
"يقين" عن نائب محافظ البنك المركزي العراقي، قوله بأن المؤسسات المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية لسحب إجازة المصرف وتعيين محمد جواد كريم كوصي على المصرف.
جاء ذلك بعدما أصدر البنك المركزي العراقي في نهاية 2022 أمرا بوقف أنشطة بنك الود الإسلامي لتورطه بقضية سرقة القرن.
28 نوفمبر 2022, 16:46 GMT
يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، "صدور مذكرات قبض جديدة بحق مسؤولين في الحكومة السابقة فيما يتعلق بـ"سرقة القرن
".
وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيانه، أن "رئيسه القاضي فائق زيدان اجتمع مع رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، والقضاة الأوائل في محاكم التحقيق المختصة بنظر قضايا هيئة النزاهة في الرصافة والكرخ، ورئيس الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد، حسب وكالة
الأنباء العراقية "واع".
وأوضح البيان، أن المجتمعين ناقشوا "تقديم الأفكار والمقترحات إلى الوزارات المعنية لتعديل العقود التي يؤشر فيها وجود غبن على الدولة وضرر على المواطن وبما يضمن الحفاظ على المال العام وبنفس الوقت عدم تضرر طرفي العقد".