عربي
https://sputnikarabic.ae/20230325/المغرب-يدين-إحراق-نسخة-من-المصحف-في-كوبنهاغن-1075138130.html
المغرب يدين إحراق نسخة من المصحف في كوبنهاغن
المغرب يدين إحراق نسخة من المصحف في كوبنهاغن
أدانت الخارجية المغربية إحراق نسخة من المصحف بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T21:40+0000
2023-03-25T21:40+0000
العالم العربي
أخبار العالم العربي
كوبنهاغن
أخبار الدنمارك
الأخبار
مصحف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101345/47/1013454748_0:331:3051:2047_1920x0_80_0_0_a0d49201b9de335b03f9bfe083ae18b2.jpg
وأكدت الخارجية في بيان لها أنه "رغم أن هذا الفعل الشنيع تم تنفيذه أمام مقر تمثيلية دبلوماسية لدولة مسلمة أخرى، فإن المملكة المغربية تعتبره عملا استفزازيا يعنيها أيضا ويمس بمقدسات وبمشاعر أكثر من مليار مسلم، خاصة في شهر رمضان المبارك".وأضاف البيان، بحسب موقع "هسبريس" المغربي، أنه على "السلطات الدنماركية إلى إنفاذ القانون بكل حزم للتصدي لمثل هذه التصرفات التحريضية غير المسؤولة وعدم السماح بتكرارها تحت أي ذريعة".وأكدت "على ضرورة ردع كل أشكال الكراهية ضد الأديان والمس بمشاعر المنتسبين لها".
https://sputnikarabic.ae/20230302/مصر-توجه-خطابا-لمجلس-حقوق-الإنسان-بشأن-حرق-المصحف-1074227451.html
أخبار الدنمارك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101345/47/1013454748_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8cf3dfd1071d2cc2f35ff2dbcbe11889.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم العربي, كوبنهاغن, أخبار الدنمارك, الأخبار, مصحف
العالم العربي, أخبار العالم العربي, كوبنهاغن, أخبار الدنمارك, الأخبار, مصحف

المغرب يدين إحراق نسخة من المصحف في كوبنهاغن

21:40 GMT 25.03.2023
© Sputnik . Sergei Subbotin / الانتقال إلى بنك الصوركوبنهاغن
كوبنهاغن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
© Sputnik . Sergei Subbotin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أدانت الخارجية المغربية إحراق نسخة من المصحف بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن.
وأكدت الخارجية في بيان لها أنه "رغم أن هذا الفعل الشنيع تم تنفيذه أمام مقر تمثيلية دبلوماسية لدولة مسلمة أخرى، فإن المملكة المغربية تعتبره عملا استفزازيا يعنيها أيضا ويمس بمقدسات وبمشاعر أكثر من مليار مسلم، خاصة في شهر رمضان المبارك".
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
مصر توجه خطابا لمجلس حقوق الإنسان بشأن "حرق المصحف"
2 مارس, 13:21 GMT
وأضاف البيان، بحسب موقع "هسبريس" المغربي، أنه على "السلطات الدنماركية إلى إنفاذ القانون بكل حزم للتصدي لمثل هذه التصرفات التحريضية غير المسؤولة وعدم السماح بتكرارها تحت أي ذريعة".
وأكدت "على ضرورة ردع كل أشكال الكراهية ضد الأديان والمس بمشاعر المنتسبين لها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:56 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 مارس, 18:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала