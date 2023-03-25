https://sputnikarabic.ae/20230325/المغرب-يدين-إحراق-نسخة-من-المصحف-في-كوبنهاغن-1075138130.html
المغرب يدين إحراق نسخة من المصحف في كوبنهاغن
المغرب يدين إحراق نسخة من المصحف في كوبنهاغن
أدانت الخارجية المغربية إحراق نسخة من المصحف بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T21:40+0000
2023-03-25T21:40+0000
2023-03-25T21:40+0000
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وأكدت الخارجية في بيان لها أنه "رغم أن هذا الفعل الشنيع تم تنفيذه أمام مقر تمثيلية دبلوماسية لدولة مسلمة أخرى، فإن المملكة المغربية تعتبره عملا استفزازيا يعنيها أيضا ويمس بمقدسات وبمشاعر أكثر من مليار مسلم، خاصة في شهر رمضان المبارك".وأضاف البيان، بحسب موقع "هسبريس" المغربي، أنه على "السلطات الدنماركية إلى إنفاذ القانون بكل حزم للتصدي لمثل هذه التصرفات التحريضية غير المسؤولة وعدم السماح بتكرارها تحت أي ذريعة".وأكدت "على ضرورة ردع كل أشكال الكراهية ضد الأديان والمس بمشاعر المنتسبين لها".
https://sputnikarabic.ae/20230302/مصر-توجه-خطابا-لمجلس-حقوق-الإنسان-بشأن-حرق-المصحف-1074227451.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, كوبنهاغن, أخبار الدنمارك, الأخبار, مصحف
العالم العربي, أخبار العالم العربي, كوبنهاغن, أخبار الدنمارك, الأخبار, مصحف
المغرب يدين إحراق نسخة من المصحف في كوبنهاغن
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أدانت الخارجية المغربية إحراق نسخة من المصحف بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن.
وأكدت الخارجية في بيان لها أنه "رغم أن هذا الفعل الشنيع تم تنفيذه أمام مقر تمثيلية دبلوماسية لدولة مسلمة أخرى، فإن المملكة المغربية تعتبره عملا استفزازيا يعنيها أيضا ويمس بمقدسات وبمشاعر أكثر من مليار مسلم، خاصة في شهر رمضان المبارك".
وأضاف البيان، بحسب موقع
"هسبريس" المغربي، أنه على "السلطات الدنماركية إلى إنفاذ القانون بكل حزم للتصدي لمثل هذه التصرفات التحريضية غير المسؤولة وعدم السماح بتكرارها تحت أي ذريعة".
وأكدت "على ضرورة ردع كل أشكال الكراهية
ضد الأديان والمس بمشاعر المنتسبين لها".