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https://sputnikarabic.ae/20230325/المكتب-الطبي-لمصابي-الثورة-في-السودان-يعلن-توقف-علاج-المصابين-لعدم-سداد-المديونيات-1075122020.html
المكتب الطبي لمصابي الثورة في السودان يعلن توقف علاج المصابين لعدم سداد المديونيات
المكتب الطبي لمصابي الثورة في السودان يعلن توقف علاج المصابين لعدم سداد المديونيات
اتهم المكتب الطبي لمصابي ثورة ديسمبر في السودان، اللجنة المعينة لهذا الغرض بالتسبب في توقف علاج المصابين بسبب عدم سداد المديونيات المتأخرة. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T12:22+0000
2023-03-25T12:22+0000
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ووفقا لتصريحات لموقع السوداني، أكد مسؤول المكتب مصطفى أحمد خليل، أن "اللجنة المكونة بهذا الخصوص ظلت تؤكد بممارساتها أنها غير حريصة على تقديم الخدمة بطريقة سلسة ومحترمة تليق بمصابي الثورة ومكانتهم".ولفت خليل إلى أن "الخدمة أضحت مرهقة وتعجيزية في أغلب الأحيان"، مشيرا إلى أن المكتب طالب "مرارًا وتكرارًا بحل اللجنة ومحاسبتها".وقال: "معظم من تلقوا العلاج بالخارج عادوا بلا علاج حاسم وبلا متابعة، ما أسهم في تدهور حالات البعض، بل وشكا بعضهم من معاملة المشرفين لهم وتأخيرهم في كل مراحل العلا"، حسب تعبيره.طالع أيضا: لجنة أطباء السودان المركزية: الثورة مستمرة
https://sputnikarabic.ae/20211112/السودان-مصابي-ثورة-ديسمبر-يتوجهون-إلى-القاهرة-لتلقي-العلاج-1050690506.html
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الأخبار, العالم العربي, أخبار السودان اليوم
الأخبار, العالم العربي, أخبار السودان اليوم

المكتب الطبي لمصابي الثورة في السودان يعلن توقف علاج المصابين لعدم سداد المديونيات

12:22 GMT 25.03.2023
© AFP 2023 / -مشاركون في مظاهرات السودان في 17 نوفمبر يسعفون مصابا
مشاركون في مظاهرات السودان في 17 نوفمبر يسعفون مصابا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
© AFP 2023 / -
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اتهم المكتب الطبي لمصابي ثورة ديسمبر في السودان، اللجنة المعينة لهذا الغرض بالتسبب في توقف علاج المصابين بسبب عدم سداد المديونيات المتأخرة.
ووفقا لتصريحات لموقع السوداني، أكد مسؤول المكتب مصطفى أحمد خليل، أن "اللجنة المكونة بهذا الخصوص ظلت تؤكد بممارساتها أنها غير حريصة على تقديم الخدمة بطريقة سلسة ومحترمة تليق بمصابي الثورة ومكانتهم".
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ولفت خليل إلى أن "الخدمة أضحت مرهقة وتعجيزية في أغلب الأحيان"، مشيرا إلى أن المكتب طالب "مرارًا وتكرارًا بحل اللجنة ومحاسبتها".

وفيما أكد أن خدمة علاج مصابي الثورة توقفت في عدد من المستشفيات والصيدليات، لعدم سداد المديونيات المتأخرة، فقد علل اتهامه للجنة بأنها سبب الوصول لهذه النتيجة بـ "شكوى جميع المصابين تجاه ما يبدر من اللجنة من تصرفات وتأخير في تقديم الخدمات وعدم احترام الإنسانية.

وقال: "معظم من تلقوا العلاج بالخارج عادوا بلا علاج حاسم وبلا متابعة، ما أسهم في تدهور حالات البعض، بل وشكا بعضهم من معاملة المشرفين لهم وتأخيرهم في كل مراحل العلا"، حسب تعبيره.
طالع أيضا: لجنة أطباء السودان المركزية: الثورة مستمرة
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