https://sputnikarabic.ae/20230325/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تؤكد-أن-مديرها-العام-سيتوجه-إلى-محطة-زابوروجيه-الأسبوع-المقبل-1075134118.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن مديرها العام سيتوجه إلى محطة زابوروجيه الأسبوع المقبل
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن مديرها العام سيتوجه إلى محطة زابوروجيه الأسبوع المقبل
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مديرها العام، رافائيل غروسي، سيتوجه إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية الأسبوع المقبل. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T18:43+0000
2023-03-25T18:43+0000
2023-03-25T18:43+0000
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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وقالت الوكالة في بيان اليوم السبت: "يتوجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية (ZAES) في أوكرانيا الأسبوع المقبل لتقييم الوضع الخطير للسلامة النووية بالمنشأة شخصيًا والتأكيد على الحاجة الملحة لحمايتها خلال فترة العملية العسكرية المستمرة في البلاد".وكتب غروسي في تغريدة: "أقدر دعم الأمم المتحدة لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضرورية، الهادفة لحماية محطة زابوروجيه الأوكرانية، وأعول على مواصلة التعاون خلال حل هذه المشكلة ومشكلات دولية مهمة أخرى".وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة.وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها؛ ومنذ آذار/ مارس الماضي، تقع المحطة تحت حماية الجيش الروسي.وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ آذار/ مارس 2022، بتأمين المحطة؛ وأوضحت الخارجية الروسية، أن هذه الخطوة مبررة، لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
https://sputnikarabic.ae/20230325/أوليانوف-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تعلن-قريبا-عن-زيارة-غروسي-لمحطة-زابوروجيه-1075128147.html
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العالم, زيارة, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
العالم, زيارة, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن مديرها العام سيتوجه إلى محطة زابوروجيه الأسبوع المقبل
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مديرها العام، رافائيل غروسي، سيتوجه إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية الأسبوع المقبل.
وقالت الوكالة في بيان اليوم السبت: "يتوجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية (ZAES) في أوكرانيا الأسبوع المقبل لتقييم الوضع الخطير للسلامة النووية بالمنشأة شخصيًا والتأكيد على الحاجة الملحة لحمايتها خلال فترة العملية العسكرية المستمرة في البلاد".
وشكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، في وقت سابق، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على دعمه لبعثه الوكالة في محطة زابوروجيه النووية.
وكتب غروسي في تغريدة: "أقدر دعم الأمم المتحدة لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضرورية، الهادفة لحماية محطة زابوروجيه الأوكرانية، وأعول على مواصلة التعاون خلال حل هذه المشكلة ومشكلات دولية مهمة أخرى".
وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار
، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة.
وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها؛ ومنذ آذار/ مارس الماضي، تقع المحطة تحت حماية الجيش الروسي.
وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ آذار/ مارس 2022، بتأمين المحطة؛ وأوضحت الخارجية الروسية، أن هذه الخطوة مبررة، لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.