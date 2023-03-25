https://sputnikarabic.ae/20230325/بايدن-معلقا-على-التقارب-الروسي-الصيني-هذا-مبالغ-فيه-جدا-1075113070.html

بايدن معلقا على التقارب الروسي الصيني: هذا مبالغ فيه جدا

بايدن معلقا على التقارب الروسي الصيني: هذا مبالغ فيه جدا

يرى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن التقارب بين روسيا والصين "مبالغ فيه بشكل كبير". مؤكدا أن الولايات المتحدة أكثر نجاحًا منهما في تشكيل التحالفات. 25.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-25T04:19+0000

2023-03-25T04:19+0000

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جو بايدن

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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن مجيبا على سؤال أحد الصحفيين بخصوص الاجتماع الأخير لزعيمي روسيا والصين في موسكو، "ما هي الالتزامات التي قطعوها على أنفسهما من الناحية الاقتصادية؟.. نمت التجارة مقارنة بماذا؟".وأشار بايدن إلى أن التحالفات تتشكل في الغرب، وضرب مثالا تحالف "أوكوس" الجديد الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا أستراليا وتحالف "كواد" (الحوار الأمني الرباعي) ويشمل الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند.وقال بايدن: "لا أستخف بما يفعلونه.. الصين وروسيا، ويمكن أن يتصاعد كثيرًا. لكن دعونا نضع الأمور في نصابها".جدير بالذكر، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أجرى زيارة دولة لروسيا في الفترة 20-22 مارس/ آذار الحالي، وكانت أول رحلة خارجية له، بعد إعادة انتخابه لمنصب رئيس الدولة لولاية ثالثة.

https://sputnikarabic.ae/20230325/بايدن-الولايات-المتحدة-لا-تبحث-عن-صراع-مع-إيران-لكنها-مستعدة-لحماية-مواطنيها-بحزم-1075112295.html

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