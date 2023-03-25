https://sputnikarabic.ae/20230325/بايدن-يؤكد-عزم-أمريكا-وكندا-مواصلة-الضغط-على-روسيا-بعقوبات-غير-مسبوقة-1075112594.html

بايدن يؤكد عزم أمريكا وكندا مواصلة الضغط على روسيا بعقوبات غير مسبوقة

بايدن يؤكد عزم أمريكا وكندا مواصلة الضغط على روسيا بعقوبات غير مسبوقة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة وكندا تعتزمان مواصلة الضغط على روسيا عبر فرض عقوبات "تاريخية" غير مسبوقة. 25.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-25T01:58+0000

2023-03-25T01:58+0000

2023-03-25T01:58+0000

جو بايدن

ترودو

العالم

روسيا

أخبار أوكرانيا

عقوبات أمريكية ضد روسيا

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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، "نعتزم مواصلة الضغط على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بواسطة العقوبات التاريخية والرسوم".وتعهد بايدن بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والعسكرية لأوكرانيا.أطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وبعد بدء العملية العسكرية الروسية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، لمنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيه؛ فرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عشر حزم من عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.

https://sputnikarabic.ae/20230325/بايدن-الولايات-المتحدة-لا-تبحث-عن-صراع-مع-إيران-لكنها-مستعدة-لحماية-مواطنيها-بحزم-1075112295.html

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جو بايدن, ترودو, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا