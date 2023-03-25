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https://sputnikarabic.ae/20230325/بعد-900-يوم-خلف-القضبان-إطلاق-سراح-ملهم-فيلم-هوليود-فندق-رواندا-بوساطة-قطرية-1075132790.html
بعد 900 يوم خلف القضبان.. إطلاق سراح ملهم فيلم هوليود "فندق رواندا" بوساطة قطرية
بعد 900 يوم خلف القضبان.. إطلاق سراح ملهم فيلم هوليود "فندق رواندا" بوساطة قطرية
بعد أن قضى أكثر من 900 يوم خلف القضبان، أطلقت رواندا سراح بول روسيساباجينا الذي ألهمت جهوده في إنقاذ مئات الأشخاص خلال عمليات الإبادة الجماعية في عام 1994،... 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T17:45+0000
2023-03-25T17:45+0000
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وأدين روسيساباجينا وهو مواطن بلجيكي لديه إقامة في الولايات المتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2021، بدعم مجموعة متمردة مسلحة بعد محاكمة وصفها أنصاره بأنها صورية.وذكرت وكالة "فرانس برس" أن روسيساباجينا أطلق سراحه في وقت متأخر يوم الجمعة بعيدا عن وسائل الإعلام بعد أن خففت حكومة كيغالي حكما بسجنه 25 عاما بتهم الإرهاب.وقال مسؤول أمريكي إن روسيساباجينا وصل بعد منتصف ليل الجمعة إلى مقر إقامة السفير القطري في كيغالي.وأوضح مسؤول أمريكي آخر أنه من المرجح أن يقيم هناك لمدة يومين قبل أن يتجه إلى قطر التي توسطت في إطلاق سراحه، ثم إلى الولايات المتحدة.ويوم الجمعة، قالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاندي ماكولو إن الحكم بالسجن 25 عاما خفف بأمر رئاسي بعد طلب الرأفة.وينسب إلى روسيساباجينا الفضل في إنقاذ نحو 1200 شخص خلال فترة الإبادة الجماعية عام 1994.وأكد روسيساباغينا أن اعتقاله جاء ردا على انتقاداته للرئيس الرواندي بول كاغامي بسبب مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.ونفت حكومة كاغامي مرارا استهداف الأصوات المعارضة بالاعتقالات والقتل خارج نطاق القضاء.
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العالم, الأخبار, قطر, أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الأخبار, قطر, أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

بعد 900 يوم خلف القضبان.. إطلاق سراح ملهم فيلم هوليود "فندق رواندا" بوساطة قطرية

17:45 GMT 25.03.2023
© Sputnik . PHIL MOORE / AFPعاصمة راوندا كيغالي
عاصمة راوندا كيغالي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
© Sputnik . PHIL MOORE / AFP
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بعد أن قضى أكثر من 900 يوم خلف القضبان، أطلقت رواندا سراح بول روسيساباجينا الذي ألهمت جهوده في إنقاذ مئات الأشخاص خلال عمليات الإبادة الجماعية في عام 1994، فيلم هوليود "فندق رواندا".
وأدين روسيساباجينا وهو مواطن بلجيكي لديه إقامة في الولايات المتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2021، بدعم مجموعة متمردة مسلحة بعد محاكمة وصفها أنصاره بأنها صورية.
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وذكرت وكالة "فرانس برس" أن روسيساباجينا أطلق سراحه في وقت متأخر يوم الجمعة بعيدا عن وسائل الإعلام بعد أن خففت حكومة كيغالي حكما بسجنه 25 عاما بتهم الإرهاب.
وقال مسؤول أمريكي إن روسيساباجينا وصل بعد منتصف ليل الجمعة إلى مقر إقامة السفير القطري في كيغالي.
وأوضح مسؤول أمريكي آخر أنه من المرجح أن يقيم هناك لمدة يومين قبل أن يتجه إلى قطر التي توسطت في إطلاق سراحه، ثم إلى الولايات المتحدة.
ويوم الجمعة، قالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاندي ماكولو إن الحكم بالسجن 25 عاما خفف بأمر رئاسي بعد طلب الرأفة.
وينسب إلى روسيساباجينا الفضل في إنقاذ نحو 1200 شخص خلال فترة الإبادة الجماعية عام 1994.
وأكد روسيساباغينا أن اعتقاله جاء ردا على انتقاداته للرئيس الرواندي بول كاغامي بسبب مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.
ونفت حكومة كاغامي مرارا استهداف الأصوات المعارضة بالاعتقالات والقتل خارج نطاق القضاء.
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