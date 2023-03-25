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https://sputnikarabic.ae/20230325/تركيا-تعلن-ترحيل-أكثر-من-2000-مهاجر-غير-شرعي-خلال-أسبوع-1075137868.html
تركيا تعلن ترحيل أكثر من 2000 مهاجر غير شرعي خلال أسبوع
تركيا تعلن ترحيل أكثر من 2000 مهاجر غير شرعي خلال أسبوع
أعلنت السلطات التركية ترحيل ما يزيد على 2000 مهاجر غير شرعي خلال أسبوع في مارس/ آذار الجاري. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T21:34+0000
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جاء ذلك في بيان نشرتها رئاسة إدارة الهجرة التابعة وزارة الداخلية، اليوم السبت، عبر حسابها على تويتر، بحسب وكالة "الأناضول".ووفقا لبيانات الوزارة فإن السلطات أوقفت خلال الفترة بين 17 و23 مارس 2527 مهاجرا غير شرعي في البلاد.وأوضحت أنه تم ترحيل 2018 مهاجرا بينهم 598 أفغانيا و38 باكستانيا و1382 من جنسيات أخرى.وتشير بيانات وزارة الداخلية أن إجمالي عدد المهاجرين الذين تم ترحيلهم منذ بداية 2023 ارتفع إلى 24 ألفا و287 مهاجرا.
https://sputnikarabic.ae/20221106/تركيا-تعلن-ترحيل-أكثر-من-ألفي-مهاجر-غير-نظامي-خلال-أسبوع-1069888192.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تركيا تعلن ترحيل أكثر من 2000 مهاجر غير شرعي خلال أسبوع

21:34 GMT 25.03.2023 (تم التحديث: 21:35 GMT 25.03.2023)
© Sakis Mitrolidisعناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020
عناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
© Sakis Mitrolidis
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أعلنت السلطات التركية ترحيل ما يزيد على 2000 مهاجر غير شرعي خلال أسبوع في مارس/ آذار الجاري.
جاء ذلك في بيان نشرتها رئاسة إدارة الهجرة التابعة وزارة الداخلية، اليوم السبت، عبر حسابها على تويتر، بحسب وكالة "الأناضول".
الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
تركيا تعلن ترحيل أكثر من ألفي مهاجر غير نظامي خلال أسبوع
6 نوفمبر 2022, 16:49 GMT
ووفقا لبيانات الوزارة فإن السلطات أوقفت خلال الفترة بين 17 و23 مارس 2527 مهاجرا غير شرعي في البلاد.
وأوضحت أنه تم ترحيل 2018 مهاجرا بينهم 598 أفغانيا و38 باكستانيا و1382 من جنسيات أخرى.
وتشير بيانات وزارة الداخلية أن إجمالي عدد المهاجرين الذين تم ترحيلهم منذ بداية 2023 ارتفع إلى 24 ألفا و287 مهاجرا.
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