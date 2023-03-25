https://sputnikarabic.ae/20230325/تعرض-موكب-وزير-الدفاع-اليمني-لهجوم-بطائرات-مسيرة-وأنباء-عن-سقوط-ضحايا-1075120505.html
طائرات مسيرة تهاجم موكب وزير الدفاع اليمني وأنباء عن سقوط ضحايا
طائرات مسيرة تهاجم موكب وزير الدفاع اليمني وأنباء عن سقوط ضحايا
أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم السبت، بتعرض موكب وزير الدفاع الفريق محسن الداعري والذي كان برفقة رئيس هيئة الأركان ومحافظ تعز لهجوم بطائرات مسيرة، لافتة إلى... 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T11:32+0000
2023-03-25T11:32+0000
2023-03-25T12:13+0000
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
أنصار الله
الجيش اليمني
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101439/67/1014396788_0:75:3440:2009_1920x0_80_0_0_79cc45c0ee05239162cfbd463eb18fb4.jpg
وذكر موقع "عدن الغد"، أنه، يعتقد أن جماعة "أنصار الله" تقف وراء هذا الهجوم.وأضاف الموقع أن موكب وزير الدفاع كان يضم رئيس هيئة الأركان العامة اللواء صغير بن عزيز ومحافظ تعز نبيل شمسان.وفي السياق، أشار موقع "المصدر أونلاين" نقلا عن مصادر، إلى سقوط حوالي 20 قتيل وجريح من أفراد الشرطة العسكرية والمقاومة، وتدمرت أطقم عسكرية ومركبات مدنية.بينما أكدت المصادر نجاة وزير الدفاع ومحافظ تعز من الحادث.وأوضحت أن الموكب كان قادماً من مدينة المخا في الساحل الغربي لمحافظة تعز إلى مدينة تعز التي تسيطر عليها "أنصار الله" منذ 9 أعوام.وتسيطر جماعة أنصار الله اليمنية منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء.وأطلق التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية، دعما للجيش اليمني، لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وتسببت العمليات العسكرية والقصف المتبادل، بمقتل وإصابة مئات الآلاف من العسكريين والمدنيين، ونزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض؛ فضلا عن تدمير هائل في البنية التحتية للبلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230325/وكالة-السعودية-تمضي-في-بناء-سياج-عازل-على-حدودها-مع-اليمن-1075119277.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101439/67/1014396788_178:0:3198:2265_1920x0_80_0_0_373f81eceeb0466ead41762b78060e16.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أنصار الله, الجيش اليمني, الأخبار
أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أنصار الله, الجيش اليمني, الأخبار
طائرات مسيرة تهاجم موكب وزير الدفاع اليمني وأنباء عن سقوط ضحايا
11:32 GMT 25.03.2023 (تم التحديث: 12:13 GMT 25.03.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم السبت، بتعرض موكب وزير الدفاع الفريق محسن الداعري والذي كان برفقة رئيس هيئة الأركان ومحافظ تعز لهجوم بطائرات مسيرة، لافتة إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.
وذكر
موقع "عدن الغد"، أنه، يعتقد أن جماعة "أنصار الله" تقف وراء هذا الهجوم.
وأضاف الموقع أن موكب وزير الدفاع كان يضم رئيس هيئة الأركان العامة اللواء صغير بن عزيز ومحافظ تعز نبيل شمسان.
وفي السياق، أشار
موقع "المصدر أونلاين" نقلا عن مصادر، إلى سقوط حوالي 20 قتيل وجريح من أفراد الشرطة العسكرية والمقاومة، وتدمرت أطقم عسكرية ومركبات مدنية.
بينما أكدت المصادر نجاة وزير الدفاع ومحافظ تعز من الحادث.
وأوضحت أن الموكب كان قادماً من مدينة المخا في الساحل الغربي لمحافظة تعز إلى مدينة تعز التي تسيطر عليها "أنصار الله" منذ 9 أعوام.
وتسيطر جماعة أنصار الله
اليمنية منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء.
وأطلق التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية، دعما للجيش اليمني، لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وتسببت العمليات العسكرية والقصف المتبادل، بمقتل وإصابة مئات الآلاف من العسكريين والمدنيين، ونزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض؛ فضلا عن تدمير هائل في البنية التحتية للبلاد.