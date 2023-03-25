https://sputnikarabic.ae/20230325/حماس-تطالب-المجتمع-الدولي-بـتحرك-فاعل-بعد-مصادقة-إسرائيل-على-بناء-مستوطنات-جديدة-1075127107.html
"حماس" تطالب المجتمع الدولي بـ"تحرك فاعل" بعد مصادقة إسرائيل على بناء مستوطنات جديدة
"حماس" تطالب المجتمع الدولي بـ"تحرك فاعل" بعد مصادقة إسرائيل على بناء مستوطنات جديدة
أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، مصادقة السلطات الإسرائيلية على مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات، "إفرات" و"بيتار... 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T14:11+0000
2023-03-25T14:11+0000
2023-03-25T14:11+0000
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واعتبر الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح صحفي، "مصادقة الاحتلال استمرارا في النهج العدواني والتهويدي ضد شعبنا وأرضنا، ورسالة إلى الساعين وراء سراب التفاهمات الأمنية والسياسية مع هذا العدو المجرم".ودعا قاسم، "السلطة الفلسطينية مجدداً إلى التوقّف عن مسار التنسيق الأمني العبثي مع الاحتلال الذي لا يخدم إلا أجندته على حساب حقوقنا الوطنية المشروعة".كما دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "تحمّل مسؤوليتهم بالتحرك الفاعل لإنهاء الاحتلال ولجم سياساته وانتهاكاته ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".وكانت الحكومة الإسرائيلية، طرحت الأسبوع الحالي عطاءات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وذلك خلافا لالتزامها في الاجتماع الأخير بمدينة شرم الشيخ المصرية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأشار البيان الختامي لدول الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وفلسطين وإسرائيل والأردن المجتمعة في شرم الشيخ، يوم الأحد الماضي، إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على وقف أي أنشطة استيطانية عدة أشهر، فضلا عن الالتزام مع الجانب الفلسطيني على استحداث آلية للحد من للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف.
https://sputnikarabic.ae/20230325/الأردن-يدين-طرح-إسرائيل-عطاءات-لبناء-أكثر-من-1000-وحدة-استيطانية-في-الأراضي-الفلسطينية-1075121761.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, الأخبار, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, الأخبار, العالم العربي
"حماس" تطالب المجتمع الدولي بـ"تحرك فاعل" بعد مصادقة إسرائيل على بناء مستوطنات جديدة
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أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، مصادقة السلطات الإسرائيلية على مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات، "إفرات" و"بيتار عيليت" في بيت لحم، و"جيلو" شرقي القدس.
واعتبر الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح صحفي
، "مصادقة الاحتلال استمرارا في النهج العدواني والتهويدي ضد شعبنا وأرضنا، ورسالة إلى الساعين وراء سراب التفاهمات الأمنية والسياسية مع هذا العدو المجرم".
ودعا قاسم، "السلطة الفلسطينية مجدداً إلى التوقّف عن مسار التنسيق الأمني العبثي مع الاحتلال الذي لا يخدم إلا أجندته على حساب حقوقنا الوطنية المشروعة".
كما دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "تحمّل مسؤوليتهم بالتحرك الفاعل لإنهاء الاحتلال ولجم سياساته وانتهاكاته ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".
وكانت الحكومة الإسرائيلية، طرحت الأسبوع الحالي عطاءات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وذلك خلافا لالتزامها في الاجتماع الأخير بمدينة شرم الشيخ المصرية، وفقا لوكالة
الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأشار البيان الختامي
لدول الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وفلسطين وإسرائيل والأردن المجتمعة في شرم الشيخ، يوم الأحد الماضي، إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على وقف أي أنشطة استيطانية عدة أشهر، فضلا عن الالتزام مع الجانب الفلسطيني على استحداث آلية للحد من للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف.