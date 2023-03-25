https://sputnikarabic.ae/20230325/دمشق-تستضيف-الاجتماع-الرابع-لوزراء-زراعة-سوريا-ولبنان-والعراق-والأردن-1075121478.html
دمشق تستضيف الاجتماع الرابع لوزراء زراعة سوريا ولبنان والعراق والأردن
دمشق تستضيف الاجتماع الرابع لوزراء زراعة سوريا ولبنان والعراق والأردن
تستضيف دمشق غدا الأحد، الاجتماع الرابع لوزراء زراعة سوريا ولبنان والعراق والأردن. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T12:04+0000
2023-03-25T12:04+0000
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دمشق-سبوتنيك. وبحسب برنامج الاجتماع الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه تبدأ فعاليات الاجتماع تحت عنوان "نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي على المستوى الإقليمي".وتتزامن الجلسة مع اجتماع لفرق العمل الفنية لأعضاء الوفود المشاركة بحضور ممثلي المنظمات لمناقشة أنظمة الحجر الصحي النباتي والبيطري المتبعة في الدول الأربع وتعزيز التجارة البينية وتجارة الترانزيت لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية.ويتضمن اليوم الثاني والأخير للاجتماع أيضا "عرض اتفاقية للتعاون في المجال الزراعي بين الدول الأربع وتوقيع مذكرة للتفاهم".ومن المفترض أن تصل الوفود العربية المشاركة في الاجتماعات اليوم وغدًا إلى دمشق.وتم عقد الاجتماعات الرباعية السابقة خلال العام الماضي ثلاث مرات، حيث تم عقد اجتماع بالعراق في فبراير والاجتماع الثاني في لبنان في يوليو، في حين عقد في سبتمبر الاجتماع الثالث بالأردن.
https://sputnikarabic.ae/20220805/وزير-الزراعة-السوري-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-الشراكة-الاستراتيجية-مع-لبنان-والأردن-والعراق-1066038449.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, تعاون, العراق
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, تعاون, العراق
دمشق تستضيف الاجتماع الرابع لوزراء زراعة سوريا ولبنان والعراق والأردن
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تستضيف دمشق غدا الأحد، الاجتماع الرابع لوزراء زراعة سوريا ولبنان والعراق والأردن.
دمشق-سبوتنيك. وبحسب برنامج الاجتماع الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه تبدأ فعاليات الاجتماع تحت عنوان "نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي على المستوى الإقليمي".
ويبدأ الاجتماع بجلسة حوارية مغلقة لرؤساء الوفود والمنظمات والاتحادات لمراجعة نتائج الاجتماعات الرباعية خلال العام الفائت والتي انعقدت في العراق ولبنان والأردن.
وتتزامن الجلسة مع اجتماع لفرق العمل الفنية لأعضاء الوفود المشاركة بحضور ممثلي المنظمات لمناقشة أنظمة الحجر الصحي النباتي والبيطري المتبعة في الدول الأربع وتعزيز التجارة البينية وتجارة الترانزيت لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية.
ووفقا للبرنامج "يتضمن اليوم الثاني للاجتماع عرض استراتيجيات القطاع الزراعي والروزنامة الزراعية للإنتاج وأوقاته والفائض والعجز في كل من سوريا والعراق ولبنان والأردن وعرض الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي في سوريا".
ويتضمن اليوم الثاني والأخير للاجتماع أيضا "عرض اتفاقية للتعاون في المجال الزراعي بين الدول الأربع وتوقيع مذكرة للتفاهم".
ومن المفترض أن تصل الوفود العربية المشاركة في الاجتماعات اليوم وغدًا إلى دمشق.
وتم عقد الاجتماعات الرباعية السابقة خلال العام الماضي ثلاث مرات، حيث تم عقد اجتماع بالعراق في فبراير والاجتماع الثاني في لبنان في يوليو، في حين عقد في سبتمبر الاجتماع الثالث بالأردن.