https://sputnikarabic.ae/20230325/رئيسة-المجر-تعتزم-زيارة-أنقرة-يوم-29-مارس-الجاري-1075118301.html
رئيسة المجر تعتزم زيارة أنقرة يوم 29 مارس الجاري
رئيسة المجر تعتزم زيارة أنقرة يوم 29 مارس الجاري
أفاد مصدر تركي مطلع، اليوم السبت، بأن رئيسة المجر، كاتالين نوفاك، تعتزم زيارة أنقرة يوم الأربعاء المقبل، وأنها ستلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T10:01+0000
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أنقرة- سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تزور رئيسة المجر كاتالين نوفاك، في 29 آذار/ مارس الجاري أنقرة".وأضاف المصدر أن أردوغان وكتالين قد يبحثان عضوية فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) نظرًا لاستعداد البرلمانين التركي والمجري المصادقة على عضوية فنلندا في الحلف.وفي وقت سابق، وقّع الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، يوم الخميس الماضي، قوانين بشأن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي خلال اجتماع لحكومة البلاد.وجاء في بيان الحكومة الفنلندية، أن الرئيس وقع على "اقتراح الحكومة للموافقة على معاهدة شمال الأطلسي وبدء نفاذها، والاتفاق المتعلق بمركز منظمة حلف شمال الأطلسي والممثلين الوطنيين والموظفين الدوليين، والالتزام تجاه الاتفاقات المذكورة أعلاه".ودعت الولايات المتحدة الأمريكية السلطات في المجر وتركيا إلى الموافقة بأسرع ما يمكن على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
https://sputnikarabic.ae/20230323/لجنة-العلاقات-الخارجية-بالبرلمان-التركي-تصادق-على-عضوية-فنلندا-في-الناتو-1075073271.html
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العالم, أخبار العالم الآن, فنلندا, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, فنلندا, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, الأخبار
رئيسة المجر تعتزم زيارة أنقرة يوم 29 مارس الجاري
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أفاد مصدر تركي مطلع، اليوم السبت، بأن رئيسة المجر، كاتالين نوفاك، تعتزم زيارة أنقرة يوم الأربعاء المقبل، وأنها ستلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
أنقرة- سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تزور رئيسة المجر كاتالين نوفاك، في 29 آذار/ مارس الجاري أنقرة".
وأضاف المصدر أن أردوغان وكتالين قد يبحثان عضوية فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي
(الناتو) نظرًا لاستعداد البرلمانين التركي والمجري المصادقة على عضوية فنلندا في الحلف.
وفي وقت سابق، وقّع الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، يوم الخميس الماضي، قوانين بشأن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي
خلال اجتماع لحكومة البلاد.
وجاء في بيان الحكومة الفنلندية، أن الرئيس وقع على "اقتراح الحكومة للموافقة على معاهدة شمال الأطلسي وبدء نفاذها، والاتفاق المتعلق بمركز منظمة حلف شمال الأطلسي والممثلين الوطنيين والموظفين الدوليين، والالتزام تجاه الاتفاقات المذكورة أعلاه".
ودعت الولايات المتحدة الأمريكية السلطات في المجر وتركيا إلى الموافقة بأسرع ما يمكن على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).