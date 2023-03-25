https://sputnikarabic.ae/20230325/رئيس-وزراء-سنغافورة-العالم-لا-يتحمل-صراعا-بين-الصين-وأمريكا-1075118934.html

رئيس وزراء سنغافورة: العالم لا يتحمل صراعا بين الصين وأمريكا

رئيس وزراء سنغافورة: العالم لا يتحمل صراعا بين الصين وأمريكا

حذر رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونغ، من تدهور العلاقات بين أمريكا والصين، لا سيما مع تنامي ‏النفوذ السياسي والاقتصادي لبكين في العالم.‏ 25.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-25T10:19+0000

2023-03-25T10:19+0000

2023-03-25T10:19+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/19/1075118771_0:0:1502:846_1920x0_80_0_0_44456011b92b716a543c0dd9aca382e1.jpg

وقال لي في مقابلة مع محطة "سي سي تي في" الصينية في وقت سابق من الشهر الجاري، والذي قام مكتبه بطرح نصها، اليوم السبت: "لا يمكن للعالم أن يتحمل صراعا بين الصين وبقية العالم، وخاصة بين الصين والولايات المتحدة".وأضاف لي أن الصين "أكثر ازدهارا بكثير، وتساهم في الاقتصاد العالمي بشكل كبير، كما أن صوتها في الشؤون الدولية كبير".وتابع رئيس وزراء سنغافورة في المقابلة: "أعتقد أنه يتعيّن عليك اتخاذ الأمور خطوة بخطوة، وتحقيق الاستقرار في العلاقات ثم بناء الثقة تدريجيا، ومحاولة المضي قدما بشكل تدريجي".وأردف: "لكن الأمر سيستغرق وقتا، الأمر ليس سهلا وهناك ضغوط سياسية على الجانبين".ووصلت العلاقات الثنائية بين الصين وأمريكا إلى نقطة منخفضة أخرى خلال العام الحالي، بعد أن أسقطت الولايات المتحدة منطاد تجسس صيني مزعوم، وبعد أن زعم مسؤولون أمريكيون أن بكين تدرس تقديم مساعدة فتاكة لموسكو في عمليتها العسكرية الخاصة بأوكرانيا.ويتوقع المسؤولون الأمريكيون في الوقت الحالي، أن مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأمريكيين والصيني، جو بايدن وشي جين بينغ، لن تحدث في أقرب وقت كما كانوا يأملون، كما قال أشخاص مطلعون على الأمر.ويعكس ذلك التدهور الأوسع في العلاقات بين البلدين، بعد سلسلة من الأزمات في الأشهر الأخيرة، أدت إلى تصاعد الخطاب العدواني من كلا الجانبين.

https://sputnikarabic.ae/20230321/خبير-نحو-عالم-متعدد-الأقطاب-زيارة-الرئيس-الصيني-إلى-موسكو-تحمل-رسائل-للغرب-وأمريكا-1074992285.html

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار