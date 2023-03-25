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رئيس وزراء سنغافورة: العالم لا يتحمل صراعا بين الصين وأمريكا
رئيس وزراء سنغافورة: العالم لا يتحمل صراعا بين الصين وأمريكا
حذر رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونغ، من تدهور العلاقات بين أمريكا والصين، لا سيما مع تنامي ‏النفوذ السياسي والاقتصادي لبكين في العالم.‏ 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T10:19+0000
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وقال لي في مقابلة مع محطة "سي سي تي في" الصينية في وقت سابق من الشهر الجاري، والذي قام مكتبه بطرح نصها، اليوم السبت: "لا يمكن للعالم أن يتحمل صراعا بين الصين وبقية العالم، وخاصة بين الصين والولايات المتحدة".وأضاف لي أن الصين "أكثر ازدهارا بكثير، وتساهم في الاقتصاد العالمي بشكل كبير، كما أن صوتها في الشؤون الدولية كبير".وتابع رئيس وزراء سنغافورة في المقابلة: "أعتقد أنه يتعيّن عليك اتخاذ الأمور خطوة بخطوة، وتحقيق الاستقرار في العلاقات ثم بناء الثقة تدريجيا، ومحاولة المضي قدما بشكل تدريجي".وأردف: "لكن الأمر سيستغرق وقتا، الأمر ليس سهلا وهناك ضغوط سياسية على الجانبين".ووصلت العلاقات الثنائية بين الصين وأمريكا إلى نقطة منخفضة أخرى خلال العام الحالي، بعد أن أسقطت الولايات المتحدة منطاد تجسس صيني مزعوم، وبعد أن زعم مسؤولون أمريكيون أن بكين تدرس تقديم مساعدة فتاكة لموسكو في عمليتها العسكرية الخاصة بأوكرانيا.ويتوقع المسؤولون الأمريكيون في الوقت الحالي، أن مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأمريكيين والصيني، جو بايدن وشي جين بينغ، لن تحدث في أقرب وقت كما كانوا يأملون، كما قال أشخاص مطلعون على الأمر.ويعكس ذلك التدهور الأوسع في العلاقات بين البلدين، بعد سلسلة من الأزمات في الأشهر الأخيرة، أدت إلى تصاعد الخطاب العدواني من كلا الجانبين.
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

رئيس وزراء سنغافورة: العالم لا يتحمل صراعا بين الصين وأمريكا

10:19 GMT 25.03.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINأعلام الصين وأمريكا
أعلام الصين وأمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
أعلام الصين وأمريكا
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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حذر رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونغ، من تدهور العلاقات بين أمريكا والصين، لا سيما مع تنامي ‏النفوذ السياسي والاقتصادي لبكين في العالم.‏
وقال لي في مقابلة مع محطة "سي سي تي في" الصينية في وقت سابق من الشهر الجاري، والذي قام مكتبه بطرح نصها، اليوم السبت: "لا يمكن للعالم أن يتحمل صراعا بين الصين وبقية العالم، وخاصة بين الصين والولايات المتحدة".
وأضاف لي أن الصين "أكثر ازدهارا بكثير، وتساهم في الاقتصاد العالمي بشكل كبير، كما أن صوتها في الشؤون الدولية كبير".
وتابع رئيس وزراء سنغافورة في المقابلة: "أعتقد أنه يتعيّن عليك اتخاذ الأمور خطوة بخطوة، وتحقيق الاستقرار في العلاقات ثم بناء الثقة تدريجيا، ومحاولة المضي قدما بشكل تدريجي".
وأردف: "لكن الأمر سيستغرق وقتا، الأمر ليس سهلا وهناك ضغوط سياسية على الجانبين".
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ووصلت العلاقات الثنائية بين الصين وأمريكا إلى نقطة منخفضة أخرى خلال العام الحالي، بعد أن أسقطت الولايات المتحدة منطاد تجسس صيني مزعوم، وبعد أن زعم مسؤولون أمريكيون أن بكين تدرس تقديم مساعدة فتاكة لموسكو في عمليتها العسكرية الخاصة بأوكرانيا.
ويتوقع المسؤولون الأمريكيون في الوقت الحالي، أن مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأمريكيين والصيني، جو بايدن وشي جين بينغ، لن تحدث في أقرب وقت كما كانوا يأملون، كما قال أشخاص مطلعون على الأمر.
ويعكس ذلك التدهور الأوسع في العلاقات بين البلدين، بعد سلسلة من الأزمات في الأشهر الأخيرة، أدت إلى تصاعد الخطاب العدواني من كلا الجانبين.
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