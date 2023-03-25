https://sputnikarabic.ae/20230325/ردود-فعل-واسعة-بعد-تأجيل-بدء-العمل-بالتوقيت-الصيفي-في-لبنان--1075130852.html
ردود فعل واسعة بعد تأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي في لبنان
ردود فعل واسعة بعد تأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي في لبنان
أثار إعلان حكومة تصريف الأعمال في لبنان عن تأجيل تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي إلى 20-21 أبريل/ نيسان المقبل بعد أن كان في 25-26 مارس/آذار الحالي، ردود فعل... 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T16:52+0000
2023-03-25T16:52+0000
2023-03-25T16:52+0000
تقارير سبوتنيك
لبنان
انتقاد
قرار
حكومة
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أعلنت شركة طيران "الشرق الأوسط" - الخطوط الجوية اللبنانية عن تقديم مواعيد إقلاع جميع الرحلات المغادرة من مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت ساعة واحدة لهذه الفترة وفقاً للتوقيت المحلي لمدينة بيروت، وذلك تجنبا لحدوث أي اضطرب في قطاع الطيران.ودعا عضو تكتل "الجمهورية القوية"، عضو لجنة الاتصالات والتكنولوجيا النائب سعيد الأسمر رئيس حكومة تصريف الأعمال بالعودة عن هذا القرار.وعرض في مؤتمر صحفي الانعكاسات الخطيرة الناجمة عن قرار تأخير العمل بالتوقيت الصيفي في لبنان والأضرار الكبيرة، التي ستلحق بقطاعات عدة مرتبطة بالتوقيت العالمي في حال استمرار تطبيق هذا القرار.في هذا السياق، قال النائب السابق علي درويش المقرب من رئيس حكومة تصريف الأعمال، إن الغاية من هذا القرار تسهيل شؤون الناس خلال هذا الشهر لأن تغيير التوقيت يكون مربكًا خاصة للصائمين خلال شهر رمضان.وفي حديث إلى "سبوتنيك" أكد درويش أن "الغاية ليست من هذا القرار لا استهداف طائفي ولا مذهبي، علمًا أن الكثير من الدول ألغت موضوع التوقيت الصيفي والشتوي وبالتالي لم تقتصر الأمور على لبنان، علمًا أنه تم تأجيله وليس إلغائه وبالتالي ليست الغاية استهداف".وعن إمكانية التراجع عن هذا القرار أشار درويش إلى أن "مجلس الوزراء سيعقد جلسة يوم الإثنين المقبل ومن الممكن أن يطالب بعض الوزراء بهذا الموضوع وبالتالي بحثه بشكل معمق وعلى أساسه اتخاذ القرار، ولا يمكنني أن أؤكد إعادة النظر بالموضوع ولكن أمر وارد عملية بحثه في الجلسة وبناء عليه مجلس الوزراء من الممكن أن يكون لديه توصية بهذا الاتجاه".ومن ضمن ردود الفعل السياسية قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل "وجّهنا باسم كتلة نواب الكتائب كتاباً لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي دعيناه فيه للرجوع عن قرار تأجيل بدء العمل ب التوقيت الصيفي لهذا العام، لما لذلك من تبعات سلبية على الشركات والأفراد وعملهم وحركة الملاحة والسفر والتجارة".وأعلنت عدد من المؤسسات الإعلامية والمحطات التلفزيونية عدم التزامها بقرار رئاسة مجلس الوزراء وأنها ستلتزم بتعديل التوقيت الصيفي عند منتصف هذه الليلة كما جرت العادة وذلك اعتراضًا على قرار التأجيل.
https://sputnikarabic.ae/20230308/لبنان-البنوك-ليست-لديها-سيولة-كافية-للسداد-للمودعين-1074471785.html
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تقارير سبوتنيك, لبنان, انتقاد, قرار, حكومة
تقارير سبوتنيك, لبنان, انتقاد, قرار, حكومة
ردود فعل واسعة بعد تأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي في لبنان
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أثار إعلان حكومة تصريف الأعمال في لبنان عن تأجيل تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي إلى 20-21 أبريل/ نيسان المقبل بعد أن كان في 25-26 مارس/آذار الحالي، ردود فعل واسعة مؤيدة وأخرى معارضة، خصوصًا أن التأجيل يتزامن مع بدء شهر رمضان.
أعلنت شركة طيران "الشرق الأوسط" - الخطوط الجوية اللبنانية عن تقديم مواعيد إقلاع جميع الرحلات المغادرة من مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت ساعة واحدة لهذه الفترة وفقاً للتوقيت المحلي لمدينة بيروت، وذلك تجنبا لحدوث أي اضطرب في قطاع الطيران.
ودعا عضو تكتل "الجمهورية القوية"، عضو لجنة الاتصالات والتكنولوجيا النائب سعيد الأسمر رئيس حكومة تصريف الأعمال بالعودة عن هذا القرار.
وعرض في مؤتمر صحفي الانعكاسات الخطيرة الناجمة عن قرار تأخير العمل بالتوقيت الصيفي في لبنان والأضرار الكبيرة، التي ستلحق بقطاعات عدة مرتبطة بالتوقيت العالمي في حال استمرار تطبيق هذا القرار.
في هذا السياق، قال النائب السابق علي درويش المقرب من رئيس حكومة تصريف الأعمال، إن الغاية من هذا القرار تسهيل شؤون الناس خلال هذا الشهر لأن تغيير التوقيت يكون مربكًا خاصة للصائمين خلال شهر رمضان.
وفي حديث إلى "سبوتنيك" أكد درويش أن "الغاية ليست من هذا القرار لا استهداف طائفي ولا مذهبي، علمًا أن الكثير من الدول ألغت موضوع التوقيت الصيفي والشتوي وبالتالي لم تقتصر الأمور على لبنان، علمًا أنه تم تأجيله وليس إلغائه وبالتالي ليست الغاية استهداف".
وأوضح أن "إثارة بعض الأفرقاء من وجهة نظر مذهبية تحديدًا أعتقد لأن كل ما يحدث في لبنان حاليًا يستعمل في موضوع الاستحقاق الرئاسي وتحسين شروط وشد العصب الطائفي ونعلم أن هناك اصطفاف عنيف جدًا بالنسبة لموضوع الانتخابات الرئاسية وبالتالي أي موضوع يستعمل بآتون هذه المعركة"، مشددًا أن الموضوع لا يجب أن يأخذ أكثر من حده.
وعن إمكانية التراجع عن هذا القرار أشار درويش إلى أن "مجلس الوزراء سيعقد جلسة يوم الإثنين المقبل ومن الممكن أن يطالب بعض الوزراء بهذا الموضوع وبالتالي بحثه بشكل معمق وعلى أساسه اتخاذ القرار، ولا يمكنني أن أؤكد إعادة النظر بالموضوع ولكن أمر وارد عملية بحثه في الجلسة وبناء عليه مجلس الوزراء من الممكن أن يكون لديه توصية بهذا الاتجاه".
ومن ضمن ردود الفعل السياسية قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل "وجّهنا باسم كتلة نواب الكتائب كتاباً لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي دعيناه فيه للرجوع عن قرار تأجيل بدء العمل ب التوقيت الصيفي لهذا العام، لما لذلك من تبعات سلبية على الشركات والأفراد وعملهم وحركة الملاحة والسفر والتجارة".
كذلك اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أن إرجاء العمل بالتوقيت الصيفي "قصة ما بتنقبل، ومعبرة كتير بمعانيها، ما بيجوز السكوت عنها إلى حد التفكير بالطعن فيها أو بعصيانها"، وفق كلماته.
وأعلنت عدد من المؤسسات الإعلامية والمحطات التلفزيونية عدم التزامها بقرار رئاسة مجلس الوزراء وأنها ستلتزم بتعديل التوقيت الصيفي عند منتصف هذه الليلة كما جرت العادة وذلك اعتراضًا على قرار التأجيل.