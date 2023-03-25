https://sputnikarabic.ae/20230325/رغبتي-هي-البقاء-في-ريال-مدريد-هكذا-رد-مودريتش-على-أنباء-انتقاله-للدوري-السعودي-فيديو-1075120614.html
"رغبتي هي البقاء في ريال مدريد"... هكذا رد مودريتش على أنباء انتقاله للدوري السعودي.. فيديو
"رغبتي هي البقاء في ريال مدريد"... هكذا رد مودريتش على أنباء انتقاله للدوري السعودي.. فيديو
أكد نجم ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش، أنه يرغب مواصلة للعب في النادي الملكي، وذلك في الأنباء، التي تحدثت مؤخرا، عن إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T11:37+0000
2023-03-25T11:37+0000
2023-03-25T11:37+0000
رياضة
لوكا مودريتش
انتقال
نادي النصر السعودي
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وقال مودريتش في مؤتمر صحفي خاص بمباراة المنتخب الكرواتي أمام ويلز ضمن تصفيات أمم أوروبا 2024: "رغبتي معروفة، وهي البقاء في ريال مدريد، أؤمن وأمل أن يحدث ذلك"، "باقي الأمور التي يتم تداولها هي فقط افتراضات وشائعات، وأكرر للمرة الـ100، أمل وأؤمن بأنني سأبقى مع ريال مدريد".كما نفى مودريتش الأخبار المتداولة حول نيته اعتزال اللعب دوليا من أجل التركيز أكثر مع ريال مدريد.يذكر أن عقد النجم الكرواتي، لوكا مودريتش مع ريال مدريد ينتهي مع نهاية الموسم الكروي الحالي، ويرتبط اسمه بالانتقال إلى النصر السعودي، والذي يتواجد في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, لوكا مودريتش, انتقال, نادي النصر السعودي
رياضة, لوكا مودريتش, انتقال, نادي النصر السعودي
"رغبتي هي البقاء في ريال مدريد"... هكذا رد مودريتش على أنباء انتقاله للدوري السعودي.. فيديو
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أكد نجم ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش، أنه يرغب مواصلة للعب في النادي الملكي، وذلك في الأنباء، التي تحدثت مؤخرا، عن إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي.
وقال مودريتش في مؤتمر صحفي خاص بمباراة المنتخب الكرواتي أمام ويلز ضمن تصفيات أمم أوروبا 2024: "رغبتي معروفة، وهي البقاء في ريال مدريد، أؤمن وأمل أن يحدث ذلك"، "باقي الأمور التي يتم تداولها هي فقط افتراضات وشائعات، وأكرر للمرة الـ100، أمل وأؤمن بأنني سأبقى مع ريال مدريد".
كما نفى مودريتش الأخبار المتداولة حول نيته اعتزال اللعب دوليا من أجل التركيز أكثر مع ريال مدريد.
يذكر أن عقد النجم الكرواتي، لوكا مودريتش مع ريال مدريد ينتهي مع نهاية الموسم الكروي الحالي، ويرتبط اسمه بالانتقال إلى النصر السعودي، والذي يتواجد في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.