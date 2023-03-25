https://sputnikarabic.ae/20230325/زعيم-حزب-البلد-التركي-يحقق-نصاب-الأصوات-اللازم-لخوض-الانتخابات-الرئاسية-1075131313.html

زعيم حزب "البلد" التركي يحقق نصاب الأصوات اللازم لخوض الانتخابات الرئاسية

زعيم حزب "البلد" التركي يحقق نصاب الأصوات اللازم لخوض الانتخابات الرئاسية

أعلن زعيم حزب "البلد" التركي محرم إنجه نجاحه في جمع النصاب القانوني للأصوات اللازمة لتأييد ترشحه في الانتخابات الرئاسية التركية المقرر إجراؤها في أيار/ مايو... 25.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-25T17:05+0000

2023-03-25T17:05+0000

2023-03-25T17:05+0000

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رجب طيب أردوغان

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القاهرة - سبوتنيك. وقال إنجه، في تغريدة عبر "تويتر": "(جمعنا) 100 ألف توقيع مؤيد... لاتتكاسلوا. جمع التوقيعات يتواصل حتى الساعة 20:00 من يوم الاثنين المقبل".وكان "تحالف الجمهور" المكون من أحزاب مؤيدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تقدم، الثلاثاء الماضي، بطلب رسمي إلى الهيئة العليا للانتخابات لتسمية أردوغان بشكل رسمي مرشحًا عن التحالف في الانتخابات الرئاسية.كما تقدم تحالف مؤلف من أحزاب معارضة تركية، الأربعاء الماضي، بطلب رسمي للهيئة العليا للانتخابات لترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، لخوض الانتخابات الرئاسية.وكان أردوغان أعلن، في كانون الثاني/يناير الماضي، تقديم موعد الانتخابات، من 18 حزيران/يونيو إلى 14 مايو المقبلين.وفي العاشر من الشهر الجاري، وقع أردوغان مرسوما بإجراء الانتخابات العامة في البلاد، يوم 14 مايو المقبل.وأعلن تحالف للمعارضة التركية، المكون من حزب الشعب الجمهوري، وحزب الديمقراطية والتقدم، والحزب الديمقراطي، وحزب السعادة، وحزب المستقبل، وحزب الخير، في 6 آذار/ مارس الجاري؛ توافق أطرافه على ترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، للمنافسة في الانتخابات الرئاسية.وأعرب حزب "الشعوب الديمقراطي الكردي"، بوقت سابق، عن استعداده لدعم مرشح تحالف الشعب كمال كيليتشدار أوغلو، في الانتخابات الرئاسية.وبالمقابل أعلن حزب "النصر"، عن تشكيل تحالف معارض جديد باسم "تحالف أتا" (تحالف الأسلاف)، مكون من أحزاب "النصر" و"بلادي" و"العدالة" و"الصحيح" و"التحالف التركي"؛ وترشيح سنان أوغان، المستقيل من حزب الحركة القومية، ليخوض الانتخابات الرئاسية باسم التحالف.

https://sputnikarabic.ae/20230322/رسميا-تحالف-أحزاب-معارضة-تركية-يرشح-كمال-كليجدار-أوغلو-لخوض-الانتخابات-الرئاسية-1075032315.html

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