https://sputnikarabic.ae/20230325/زيلينسكي-يعترف-بأن-أوكرانيا-لا-يمكنها-بدء-هجوم-مضاد-1075112708.html
زيلينسكي يعترف بأن أوكرانيا لا يمكنها بدء هجوم مضاد
زيلينسكي يعترف بأن أوكرانيا لا يمكنها بدء هجوم مضاد
قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن كييف غير قادرة حاليًا على شن هجوم مضاد بسبب نقص الأسلحة. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T02:30+0000
2023-03-25T02:30+0000
2023-03-25T02:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c36544c0559356091ba8d5bef4ca8a7b.jpg
وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "يوميوري شيمبون"، "لا يمكننا البدء بعد. لا يمكننا إرسال جنودنا الشجعان إلى خط المواجهة بدون دبابات ومدفعية وأنظمة هيمارس (أنظمة إطلاق صواريخ متعددة)".كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال الجمعة، إنه بعد الاستماع إلى زيلينسكي عبر رابط فيديو، طمأن قادة الاتحاد الأوروبي الرئيس الأوكراني بأنهم سيساعدون كييف في الانتصار في النزاع ضد روسيا، التي بدأت عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.يوم الخميس، دعم قادة الاتحاد الأوروبي خطة لتسريع نقل الذخيرة إلى أوكرانيا، وعمليات الشراء المشتركة لقذائف المدفعية، وتطوير قدرات الإنتاج العسكري الخاصة بأوروبا.في وقت سابق من الأسبوع، وافق الاتحاد الأوروبي على خطة بملياري يورو (2.14 مليار دولار) لتزويد أوكرانيا بمليون طلقة ذخيرة.وبحسب ما ورد تستعد أوكرانيا لشن هجوم مضاد ضد روسيا في ربيع هذا العام، حيث أعرب عدد من المسؤولين الغربيين بمن فيهم ماكرون، عن استعدادهم لمساعدة كييف.وحذر الكرملين مرارًا وتكرارًا من حدوث مزيد من التصعيد في الموقف الذي قد يؤدي إلى تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المباشر في النزاع.
https://sputnikarabic.ae/20230324/ماكرون-زعماء-الاتحاد-الأوروبي-يعدون-زيلينسكي-بالمساعدة-في-هزيمة-روسيا-1075107034.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d7a9b8d830d0203756efac45409c2ec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
زيلينسكي يعترف بأن أوكرانيا لا يمكنها بدء هجوم مضاد
تابعنا عبر
قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن كييف غير قادرة حاليًا على شن هجوم مضاد بسبب نقص الأسلحة.
وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "يوميوري شيمبون"، "لا يمكننا البدء بعد
. لا يمكننا إرسال جنودنا الشجعان إلى خط المواجهة بدون دبابات ومدفعية وأنظمة هيمارس (أنظمة إطلاق صواريخ متعددة)".
وأضاف أن أوكرانيا تنتظر حاليًا توريد الأسلحة من شركائها، وأن الوضع في شرق البلاد "غير موات"
.
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال الجمعة، إنه بعد الاستماع إلى زيلينسكي عبر رابط فيديو، طمأن قادة الاتحاد الأوروبي الرئيس الأوكراني بأنهم سيساعدون كييف في الانتصار في النزاع ضد روسيا، التي بدأت عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.
يوم الخميس، دعم قادة الاتحاد الأوروبي خطة لتسريع نقل الذخيرة إلى أوكرانيا، وعمليات الشراء المشتركة لقذائف المدفعية، وتطوير قدرات الإنتاج العسكري الخاصة بأوروبا.
في وقت سابق من الأسبوع، وافق الاتحاد الأوروبي على خطة بملياري يورو (2.14 مليار دولار) لتزويد أوكرانيا بمليون طلقة ذخيرة.
وبحسب ما ورد تستعد أوكرانيا لشن هجوم مضاد ضد روسيا في ربيع هذا العام، حيث أعرب عدد من المسؤولين الغربيين بمن فيهم ماكرون، عن استعدادهم لمساعدة كييف.
وحذر الكرملين مرارًا وتكرارًا من حدوث مزيد من التصعيد في الموقف الذي قد يؤدي إلى تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المباشر في النزاع.