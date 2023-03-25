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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230325/زيلينسكي-يعترف-بأن-أوكرانيا-لا-يمكنها-بدء-هجوم-مضاد-1075112708.html
زيلينسكي يعترف بأن أوكرانيا لا يمكنها بدء هجوم مضاد
زيلينسكي يعترف بأن أوكرانيا لا يمكنها بدء هجوم مضاد
قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن كييف غير قادرة حاليًا على شن هجوم مضاد بسبب نقص الأسلحة. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T02:30+0000
2023-03-25T02:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "يوميوري شيمبون"، "لا يمكننا البدء بعد. لا يمكننا إرسال جنودنا الشجعان إلى خط المواجهة بدون دبابات ومدفعية وأنظمة هيمارس (أنظمة إطلاق صواريخ متعددة)".كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال الجمعة، إنه بعد الاستماع إلى زيلينسكي عبر رابط فيديو، طمأن قادة الاتحاد الأوروبي الرئيس الأوكراني بأنهم سيساعدون كييف في الانتصار في النزاع ضد روسيا، التي بدأت عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.يوم الخميس، دعم قادة الاتحاد الأوروبي خطة لتسريع نقل الذخيرة إلى أوكرانيا، وعمليات الشراء المشتركة لقذائف المدفعية، وتطوير قدرات الإنتاج العسكري الخاصة بأوروبا.في وقت سابق من الأسبوع، وافق الاتحاد الأوروبي على خطة بملياري يورو (2.14 مليار دولار) لتزويد أوكرانيا بمليون طلقة ذخيرة.وبحسب ما ورد تستعد أوكرانيا لشن هجوم مضاد ضد روسيا في ربيع هذا العام، حيث أعرب عدد من المسؤولين الغربيين بمن فيهم ماكرون، عن استعدادهم لمساعدة كييف.وحذر الكرملين مرارًا وتكرارًا من حدوث مزيد من التصعيد في الموقف الذي قد يؤدي إلى تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المباشر في النزاع.
https://sputnikarabic.ae/20230324/ماكرون-زعماء-الاتحاد-الأوروبي-يعدون-زيلينسكي-بالمساعدة-في-هزيمة-روسيا-1075107034.html
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زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

زيلينسكي يعترف بأن أوكرانيا لا يمكنها بدء هجوم مضاد

02:30 GMT 25.03.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Leo Correa
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قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن كييف غير قادرة حاليًا على شن هجوم مضاد بسبب نقص الأسلحة.
وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "يوميوري شيمبون"، "لا يمكننا البدء بعد. لا يمكننا إرسال جنودنا الشجعان إلى خط المواجهة بدون دبابات ومدفعية وأنظمة هيمارس (أنظمة إطلاق صواريخ متعددة)".
وأضاف أن أوكرانيا تنتظر حاليًا توريد الأسلحة من شركائها، وأن الوضع في شرق البلاد "غير موات".
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال الجمعة، إنه بعد الاستماع إلى زيلينسكي عبر رابط فيديو، طمأن قادة الاتحاد الأوروبي الرئيس الأوكراني بأنهم سيساعدون كييف في الانتصار في النزاع ضد روسيا، التي بدأت عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.
يوم الخميس، دعم قادة الاتحاد الأوروبي خطة لتسريع نقل الذخيرة إلى أوكرانيا، وعمليات الشراء المشتركة لقذائف المدفعية، وتطوير قدرات الإنتاج العسكري الخاصة بأوروبا.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ماكرون: زعماء الاتحاد الأوروبي يعدون زيلينسكي بالمساعدة في "هزيمة" روسيا
أمس, 16:57 GMT
في وقت سابق من الأسبوع، وافق الاتحاد الأوروبي على خطة بملياري يورو (2.14 مليار دولار) لتزويد أوكرانيا بمليون طلقة ذخيرة.
وبحسب ما ورد تستعد أوكرانيا لشن هجوم مضاد ضد روسيا في ربيع هذا العام، حيث أعرب عدد من المسؤولين الغربيين بمن فيهم ماكرون، عن استعدادهم لمساعدة كييف.
وحذر الكرملين مرارًا وتكرارًا من حدوث مزيد من التصعيد في الموقف الذي قد يؤدي إلى تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المباشر في النزاع.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:42 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 مارس, 18:24 GMT
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