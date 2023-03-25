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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230325/سلطات-مقاطعة-خاركوف-تكشف-عن-الوضع-في-المنطقة-1075117001.html
سلطات مقاطعة خاركوف تكشف عن الوضع في المنطقة
سلطات مقاطعة خاركوف تكشف عن الوضع في المنطقة
كشف رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، أن الجيش الروسي يسيطر على ما يقرب من ثلاثين بلدة في مقاطعة خاركوف. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T09:19+0000
2023-03-25T09:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غانتشيف لوكالة "سبوتنيك": "هناك حوالي 29 مستوطنة تحت سيطرة الجيش الروسي".وأشار غانتشيف إلى أن الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف تقدم بانتظام المساعدة الإنسانية لسكان هذه القرى، مضيفا أن مسؤولي الإدارة يحاولون زيارة السكان شخصيًا، لكن هذا ليس ممكنًا دائمًا بسبب القصف.
https://sputnikarabic.ae/20230324/سلطات-زابوروجيه-القوات-الأوكرانية-تتجمع-وتتحضر-لهجوم-عسكري-شامل-1075083212.html
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روسيا

سلطات مقاطعة خاركوف تكشف عن الوضع في المنطقة

09:19 GMT 25.03.2023
© Sputnik . Victor Antonyuk  / الانتقال إلى بنك الصورإجلاء مدنيين من منطقة كوبيانسك وبالاكليا، منطقة خاركوف، في ازدحام مروري بطول عدة كيلومترات أمام الحدود الروسية بالقرب من نقطة تفتيش لوغاتشيفكا (منطقة بيلغورود).
إجلاء مدنيين من منطقة كوبيانسك وبالاكليا، منطقة خاركوف، في ازدحام مروري بطول عدة كيلومترات أمام الحدود الروسية بالقرب من نقطة تفتيش لوغاتشيفكا (منطقة بيلغورود). - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
© Sputnik . Victor Antonyuk
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كشف رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، أن الجيش الروسي يسيطر على ما يقرب من ثلاثين بلدة في مقاطعة خاركوف.
وقال غانتشيف لوكالة "سبوتنيك": "هناك حوالي 29 مستوطنة تحت سيطرة الجيش الروسي".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية تتجمع وتتحضر لهجوم عسكري شامل
أمس, 05:28 GMT
وأشار غانتشيف إلى أن الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف تقدم بانتظام المساعدة الإنسانية لسكان هذه القرى، مضيفا أن مسؤولي الإدارة يحاولون زيارة السكان شخصيًا، لكن هذا ليس ممكنًا دائمًا بسبب القصف.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:56 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 مارس, 18:24 GMT
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