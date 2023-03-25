https://sputnikarabic.ae/20230325/سلطات-مقاطعة-خاركوف-تكشف-عن-الوضع-في-المنطقة-1075117001.html
سلطات مقاطعة خاركوف تكشف عن الوضع في المنطقة
سلطات مقاطعة خاركوف تكشف عن الوضع في المنطقة
كشف رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، أن الجيش الروسي يسيطر على ما يقرب من ثلاثين بلدة في مقاطعة خاركوف. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T09:19+0000
2023-03-25T09:19+0000
2023-03-25T09:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غانتشيف لوكالة "سبوتنيك": "هناك حوالي 29 مستوطنة تحت سيطرة الجيش الروسي".وأشار غانتشيف إلى أن الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف تقدم بانتظام المساعدة الإنسانية لسكان هذه القرى، مضيفا أن مسؤولي الإدارة يحاولون زيارة السكان شخصيًا، لكن هذا ليس ممكنًا دائمًا بسبب القصف.
https://sputnikarabic.ae/20230324/سلطات-زابوروجيه-القوات-الأوكرانية-تتجمع-وتتحضر-لهجوم-عسكري-شامل-1075083212.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سلطات مقاطعة خاركوف تكشف عن الوضع في المنطقة
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كشف رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، أن الجيش الروسي يسيطر على ما يقرب من ثلاثين بلدة في مقاطعة خاركوف.
وقال غانتشيف لوكالة "سبوتنيك": "هناك حوالي 29 مستوطنة تحت سيطرة الجيش الروسي".
وأشار غانتشيف إلى أن الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف تقدم بانتظام المساعدة الإنسانية لسكان هذه القرى، مضيفا أن مسؤولي الإدارة يحاولون زيارة السكان شخصيًا، لكن هذا ليس ممكنًا دائمًا بسبب القصف.